AT YOUR SERVICE

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MORE THAN 17.6 MILLION PEOPLE JOINED THE WORKFORCE IN FY24—THE HIGHEST SINCE FY17. OF THEM, 16.1 MILLION JOINED THE SERVICES SECTOR, THE BIGGEST EMPLOYMENT PROVIDER, MAKING UP 39% OF THE TOTAL JOBS. HERE’S WHAT THE NUMBERS SHOW
Prince Tyagi
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Print Edition: Jun 23, 2024
Barbers employed at a small shop in Faridabad, Haryana (Photo: Arun Kumar)
Barbers employed at a small shop in Faridabad, Haryana (Photo: Arun Kumar)

MORE THAN 17.6 MILLION PEOPLE JOINED THE WORKFORCE IN FY24—THE HIGHEST SINCE FY17. OF THEM, 16.1 MILLION JOINED THE SERVICES SECTOR, THE BIGGEST EMPLOYMENT PROVIDER, MAKING UP 39% OF THE TOTAL JOBS. HERE’S WHAT THE NUMBERS SHOW

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