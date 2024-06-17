AT YOUR SERVICE
MORE THAN 17.6 MILLION PEOPLE JOINED THE WORKFORCE IN FY24—THE HIGHEST SINCE FY17. OF THEM, 16.1 MILLION JOINED THE SERVICES SECTOR, THE BIGGEST EMPLOYMENT PROVIDER, MAKING UP 39% OF THE TOTAL JOBS. HERE’S WHAT THE NUMBERS SHOW
Barbers employed at a small shop in Faridabad, Haryana (Photo: Arun Kumar)
MORE THAN 17.6 MILLION PEOPLE JOINED THE WORKFORCE IN FY24—THE HIGHEST SINCE FY17. OF THEM, 16.1 MILLION JOINED THE SERVICES SECTOR, THE BIGGEST EMPLOYMENT PROVIDER, MAKING UP 39% OF THE TOTAL JOBS. HERE’S WHAT THE NUMBERS SHOW