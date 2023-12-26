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BRIDGING THE DIVIDE

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TOUTED AS INDIA’S LONGEST SEA BRIDGE, THE 21.8 KM SIX-LANE MUMBAI TRANS HARBOUR LINK, ONCE OPENED, WILL CONNECT MUMBAI WITH SATELLITE CITY NAVI MUMBAI, AND FOSTER BUSINESS AND ECONOMIC GROWTH IN INDIA’S FINANCIAL HUB
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: Jan 07, 2024
Photo by GETTY IMAGES
Photo by GETTY IMAGES

TOUTED AS INDIA’S LONGEST SEA BRIDGE, THE 21.8 KM SIX-LANE MUMBAI TRANS HARBOUR LINK, ONCE OPENED, WILL CONNECT MUMBAI WITH SATELLITE CITY NAVI MUMBAI, AND FOSTER BUSINESS AND ECONOMIC GROWTH IN INDIA’S FINANCIAL HUB

SOURCE MMRDA, PIB, MEDIA REPORTS

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