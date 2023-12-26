BRIDGING THE DIVIDE
TOUTED AS INDIA’S LONGEST SEA BRIDGE, THE 21.8 KM SIX-LANE MUMBAI TRANS HARBOUR LINK, ONCE OPENED, WILL CONNECT MUMBAI WITH SATELLITE CITY NAVI MUMBAI, AND FOSTER BUSINESS AND ECONOMIC GROWTH IN INDIA’S FINANCIAL HUB
Photo by GETTY IMAGES
TOUTED AS INDIA’S LONGEST SEA BRIDGE, THE 21.8 KM SIX-LANE MUMBAI TRANS HARBOUR LINK, ONCE OPENED, WILL CONNECT MUMBAI WITH SATELLITE CITY NAVI MUMBAI, AND FOSTER BUSINESS AND ECONOMIC GROWTH IN INDIA’S FINANCIAL HUB
SOURCE MMRDA, PIB, MEDIA REPORTS