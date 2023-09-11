CREDIT CAPERS
AFTER INCREASING BY RS 18.2 LAKH CRORE TO AN ALL-TIME HIGH IN FY23, NON-FOOD CREDIT CONTINUED TO EXPAND IN THE FIRST QUARTER OF FY24, THANKS TO DEMAND FROM THE SERVICES SECTOR. HERE’S WHAT THE DATA INDICATES
Trucks parked near Navi Mumbai’s APMC market. Transport is a key component of the services sector. (Photo: Mandar Deodhar)
AFTER INCREASING BY RS 18.2 LAKH CRORE TO AN ALL-TIME HIGH IN FY23, NON-FOOD CREDIT CONTINUED TO EXPAND IN THE FIRST QUARTER OF FY24, THANKS TO DEMAND FROM THE SERVICES SECTOR. HERE’S WHAT THE DATA INDICATES