CREDIT CAPERS

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AFTER INCREASING BY RS 18.2 LAKH CRORE TO AN ALL-TIME HIGH IN FY23, NON-FOOD CREDIT CONTINUED TO EXPAND IN THE FIRST QUARTER OF FY24, THANKS TO DEMAND FROM THE SERVICES SECTOR. HERE’S WHAT THE DATA INDICATES
Rahul Oberoi
Rahul Oberoi
Print Edition: Sep 17, 2023
Trucks parked near Navi Mumbai’s APMC market. Transport is a key component of the services sector. (Photo: Mandar Deodhar)
Trucks parked near Navi Mumbai’s APMC market. Transport is a key component of the services sector. (Photo: Mandar Deodhar)

AFTER INCREASING BY RS 18.2 LAKH CRORE TO AN ALL-TIME HIGH IN FY23, NON-FOOD CREDIT CONTINUED TO EXPAND IN THE FIRST QUARTER OF FY24, THANKS TO DEMAND FROM THE SERVICES SECTOR. HERE’S WHAT THE DATA INDICATES

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