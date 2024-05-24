RACING AHEAD

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COMMERCIAL VEHICLE SALES (EX-SHOWROOM) WENT UP BY 26.7% IN FY24 AFTER GROWING 55.7% IN FY23, WITH REGISTRATIONS SETTING A NEW ALL-TIME HIGH OF 2.5 MILLION. WITH PREDICTION OF AN ABOVE NORMAL MONSOON, SALES ARE EXPECTED TO ZOOM AHEAD
Prince Tyagi
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Print Edition: Jun 09, 2024
Electric buses being flagged off in New Delhi in September 2023 (Photo by Manish Rajput)
Electric buses being flagged off in New Delhi in September 2023 (Photo by Manish Rajput)

COMMERCIAL VEHICLE SALES (EX-SHOWROOM) WENT UP BY 26.7% IN FY24 AFTER GROWING 55.7% IN FY23, WITH REGISTRATIONS SETTING A NEW ALL-TIME HIGH OF 2.5 MILLION. WITH PREDICTION OF AN ABOVE-NORMAL MONSOON, SALES ARE EXPECTED TO ZOOM AHEAD

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