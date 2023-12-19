RENEWABLE INTEREST

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THE OVERWHELMING RESPONSE RECEIVED BY THE IREDA IPO HAS AGAIN PUT THE SPOTLIGHT ON THE RENEWABLE ENERGY SECTOR IN INDIA, THE WORLD’S THIRD-LARGEST PRODUCER OF ENERGY. HERE IS WHAT THE NUMBERS SAY:
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: Dec 24, 2023
Wind turbines at Bharat Light & Power’s wind farm in Rewalkawadi, Maharashtra (Photo by GETTY IMAGES)
Wind turbines at Bharat Light & Power’s wind farm in Rewalkawadi, Maharashtra (Photo by GETTY IMAGES)

THE OVERWHELMING RESPONSE RECEIVED BY THE IREDA IPO HAS AGAIN PUT THE SPOTLIGHT ON THE RENEWABLE ENERGY SECTOR IN INDIA, THE WORLD’S THIRD-LARGEST PRODUCER OF ENERGY. HERE IS WHAT THE NUMBERS SAY:

SOURCE IREDA DRHP, CMIE ECONOMIC OUTLOOK

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