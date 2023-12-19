RENEWABLE INTEREST
THE OVERWHELMING RESPONSE RECEIVED BY THE IREDA IPO HAS AGAIN PUT THE SPOTLIGHT ON THE RENEWABLE ENERGY SECTOR IN INDIA, THE WORLD’S THIRD-LARGEST PRODUCER OF ENERGY. HERE IS WHAT THE NUMBERS SAY:
Wind turbines at Bharat Light & Power’s wind farm in Rewalkawadi, Maharashtra (Photo by GETTY IMAGES)
THE OVERWHELMING RESPONSE RECEIVED BY THE IREDA IPO HAS AGAIN PUT THE SPOTLIGHT ON THE RENEWABLE ENERGY SECTOR IN INDIA, THE WORLD’S THIRD-LARGEST PRODUCER OF ENERGY. HERE IS WHAT THE NUMBERS SAY:
SOURCE IREDA DRHP, CMIE ECONOMIC OUTLOOK