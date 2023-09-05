THE GIFT THAT GIVES
GUJARAT’S GIFT CITY IS WORKING TOWARDS BECOMING A GLOBAL FINANCIAL HUB LIKE DUBAI AND SINGAPORE. RECENTLY, IT HOSTED A G20 MEETING. IT HAS ALSO ALLOWED DIRECT LISTING OF DOMESTIC FIRMS AND RELAUNCHED SGX NIFTY AS GIFT NIFTY
Photo by CHANDRADEEP KUMAR
GUJARAT’S GIFT CITY IS WORKING TOWARDS BECOMING A GLOBAL FINANCIAL HUB LIKE DUBAI AND SINGAPORE. RECENTLY, IT HOSTED A G20 MEETING. IT HAS ALSO ALLOWED DIRECT LISTING OF DOMESTIC FIRMS AND RELAUNCHED SGX NIFTY AS GIFT NIFTY
DATA AS OF AUGUST 1, 2023
SOURCE GIFTGUJARAT.IN, GIFTSEZ.COM