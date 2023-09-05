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THE GIFT THAT GIVES

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THE GIFT THAT GIVES

GUJARAT’S GIFT CITY IS WORKING TOWARDS BECOMING A GLOBAL FINANCIAL HUB LIKE DUBAI AND SINGAPORE. RECENTLY, IT HOSTED A G20 MEETING. IT HAS ALSO ALLOWED DIRECT LISTING OF DOMESTIC FIRMS AND RELAUNCHED SGX NIFTY AS GIFT NIFTY
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: Sep 03, 2023
Photo by CHANDRADEEP KUMAR
Photo by CHANDRADEEP KUMAR

GUJARAT’S GIFT CITY IS WORKING TOWARDS BECOMING A GLOBAL FINANCIAL HUB LIKE DUBAI AND SINGAPORE. RECENTLY, IT HOSTED A G20 MEETING. IT HAS ALSO ALLOWED DIRECT LISTING OF DOMESTIC FIRMS AND RELAUNCHED SGX NIFTY AS GIFT NIFTY

DATA AS OF AUGUST 1, 2023

SOURCE GIFTGUJARAT.IN, GIFTSEZ.COM

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