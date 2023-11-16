WEDDING WALTZ

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THE UPCOMING WEDDING SEASON FROM NOVEMBER 23 TO DECEMBER 15 WILL SEE AROUND 3.5 MILLION NUPTIALS, AGAINST 3.2 MILLION LAST YEAR. HERE’S HOW MUCH BUSINESS WEDDINGS WILL GENERATE THIS SEASON:
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: Nov 26, 2023
A wedding at Suryagarh Jaisalmer, a luxury hotel (Photo by SHREYA SEN)
A wedding at Suryagarh Jaisalmer, a luxury hotel (Photo by SHREYA SEN)

THE UPCOMING WEDDING SEASON FROM NOVEMBER 23 TO DECEMBER 15 WILL SEE AROUND 3.5 MILLION NUPTIALS, AGAINST 3.2 MILLION LAST YEAR. HERE’S HOW MUCH BUSINESS WEDDINGS WILL GENERATE THIS SEASON:

SOURCE CAIT RESEARCH & TRADE DEVELOPMENT SOCIETY

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