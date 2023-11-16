WEDDING WALTZ
THE UPCOMING WEDDING SEASON FROM NOVEMBER 23 TO DECEMBER 15 WILL SEE AROUND 3.5 MILLION NUPTIALS, AGAINST 3.2 MILLION LAST YEAR. HERE’S HOW MUCH BUSINESS WEDDINGS WILL GENERATE THIS SEASON:
A wedding at Suryagarh Jaisalmer, a luxury hotel (Photo by SHREYA SEN)
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SOURCE CAIT RESEARCH & TRADE DEVELOPMENT SOCIETY