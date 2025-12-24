RBI releases bank holiday calendar 2026: Check dates before visiting branches

As India enters 2026, the Reserve Bank of India (RBI) has released a comprehensive list of bank holidays for the year. The central bank has issued the 2026 bank holiday calendar, detailing more than 100 days during which banks will remain closed across the country. India will observe a mix of national, regional and festival-related bank holidays throughout the year.
Key holidays include Republic Day, Holi, Independence Day and Gandhi Jayanti. Other notable holidays include Good Friday, Baisakhi, Muharram, Dussehra, Durga Puja and Diwali.
While physical bank branches will remain shut on these holidays, services such as UPI payments, ATM withdrawals, NEFT, net banking and online fund transfers will continue to be available for emergency requirements.
As per the RBI holiday list for 2026, banks across various cities will remain closed for 10 days in January, excluding the second and fourth Saturdays. Customers are advised to plan their banking activities accordingly and check the holiday schedule in advance before visiting bank branches.
In January 2026, both public and private sector bank branches will observe multiple holidays due to festivals and regional occasions. These include New Year, Swami Vivekananda Jayanti, Bihu, Makar Sankranti, Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti and Republic Day. Since bank holidays are notified under the Negotiable Instruments Act and vary from state to state, closures will depend on the city and region.
Bank holidays in January 2026
January 1: New Year’s Day/Gaan-Ngai
January 2: New Year celebrations/Mannam Jayanthi
January 3: Birthday of Hazrat Ali
January 12: Birthday of Swami Vivekananda
January 14: Makar Sankranti/Magh Bihu
January 15: Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti
January 16: Thiruvalluvar Day
January 17: Uzhavar Thirunal
January 23: Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose/Saraswati Puja (Shree Panchami)/Vir Surendrasai Jayanti/Basanta Panchami
January 26: Republic Day
Bank holidays in February 2026
February 18: Losar
February 19: Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
February 20: State Day or Statehood Day for Mizoram and Arunachal Pradesh
Bank holidays in March 2026
March 2: Holika Dahan
March 3: Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan
March 4: Holi/Holi Second Day – Dhuleti/Yaosang Second Day
March 13: Chapchar Kut
March 17: Shab-I-Qadr
March 19: Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year’s Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/First Navratra
March 20: Eid-ul-Fitr (Ramzan)/Jumat-ul-Vida
March 21: Ramzan-Id (Id-ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-e-Ramzan/Sarhul
March 26: Shree Ram Navami
March 27: Shree Ram Navami (Chaite Dasain)
March 31: Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti
Bank holidays in April 2026
April 1: To enable banks to close their yearly accounts
April 2: Maundy Thursday
April 3: Good Friday
April 14: Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year’s Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi
April 15: Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Bohag Bihu/Vishu/Himachal Day
April 16: Bohag Bihu
April 20: Basava Jayanti/Akshaya Tritiya
April 21: Garia Puja
Bank holidays in May 2026
May 1: Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu
May 9: Birthday of Rabindranath Tagore
May 16: State Day of Sikkim
May 26: Birthday of Kazi Nazrul Islam
May 27: Eid-ul-Adha (Bakri Eid)/Id-ul-Zuha
May 28: Bakri Eid (Id-ul-Zuha)
Bank holidays in June 2026
June 15: YMA Day/Raja Sankranti
June 25: Muharram
June 26: Muharram (Yaom-e-Shahadat)/Last Day of Muharram/Ashoora
June 29: Sant Guru Kabir Jayanti
June 30: Remna Ni
Bank holidays in July 2026
July 22: Kharchi Puja (Agartala region)
Bank holidays in August 2026
August 4: Ker Puja
August 15: Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi)
August 19: Birthday of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur
Bank holidays in September 2026
September 4: Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi
September 12: Tirubhav Tithi of Srimanta Sankardeva
September 14: Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika
September 15: Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Nuakhai/Ganesh Chaturthi (Second Day)
September 21: Janmotsav of Srimanta Sankardeva/Sree Narayana Guru Samadhi
September 22: Karma Puja
September 23: Birthday of Maharaja Hari Singh Ji
September 25: Indrajatra
Bank holidays in October 2026
October 2: Mahatma Gandhi Jayanti
October 10: Mahalaya Amavasya
October 17: Maha Saptami
October 19: Dussehra
October 20: Vijaya Dashami
October 21–23: Durga Puja (Dasain)
October 26: Laxmi Puja/Accession Day/Maharishi Valmiki’s Birthday
October 29: Karva Chauth
October 31: Sardar Vallabhbhai Patel’s Birthday
Bank holidays in November 2026
November 9: Diwali/Laxmi Puja (Deepawali)/Govardhan Pooja
November 10: Diwali (Bali Pratipada)/Deepavali/Laxmi Puja/Vikram Samvat New Year Day
November 11: Laxmi Puja (Deepawali)/Ningol Chakkouba/Bhratridwitiya/Bhaidooj/Chitragupt Jayanti
November 13: Wangala Festival
November 16: Chhath Puja/Surya Shashti Dala Chhath (Prath Arghya)
November 23: Seng Kut Snem
November 24: Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima
November 27: Kanakadasa Jayanthi
Bank holidays in December 2026
December 1: Indigenous Faith Day/State Inauguration Day
December 3: Feast of St. Francis Xavier
December 9–11: Losoong/Namsoong
December 12: Death Anniversary of Pa Togan Nengminja Sangma
December 18: Death Anniversary of U SoSo Tham
December 19: Goa Liberation Day
December 24–26: Christmas Eve and Christmas
December 30: Death Anniversary of U Kiang Nangbah
December 31: New Year’s Eve
Customers are advised to verify the state-wise and city-specific holiday list and complete essential banking transactions in advance to avoid inconvenience during the holiday period.