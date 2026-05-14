Major crackdown on NBFCs: RBI cancels registration of 150 firms; check full list

Business Today Desk
  • Updated May 14, 2026 10:18 PM IST
The Reserve Bank of India (RBI) on Thursday cancelled the Certificate of Registration (CoR) of 150 non-banking financial companies (NBFCs), barring them from carrying out NBFC business.

The RBI said the action was taken under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934.

A large number of the affected firms were based in West Bengal and Delhi. Of the 150 NBFCs whose licences were cancelled, 75 were registered in West Bengal and 67 in Delhi. The list also included firms from Telangana, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Haryana.

The RBI said the companies would no longer be allowed to transact the business of a non-banking financial institution as defined under the RBI Act.

The cancellations were ordered between April 6 and April 21, 2026.

List of 150 NBFCs whose registration was cancelled

 

Sr No Company Name
1 Akin Vincom Pvt Ltd
2 Abir Traders Pvt Ltd
3 Admire Vinimay Pvt Ltd
4 A.D. And Associates Finance Private Limited
5 Sheily Fiscal Services Pvt Ltd
6 Sukanya Trading & Finance Private Limited
7 Advantage Equi Fund Pvt Ltd
8 Akansha Credit Capital Private Limited
9 ANP Investments Limited
10 Akin Tracom Pvt Ltd
11 Akriti Developers Pvt Ltd
12 Anima Mercantile Pvt Ltd
13 Anjali Credit Pvt Ltd
14 Anushree Vikash Ltd
15 Arena Textiles And Industries Limited
16 Arnica Financial Consultants Pvt Ltd
17 Artlink Vintrade Limited
18 Arulaga Roche A.C.A. Finance Private Limited
19 Asharam Leasing & Finance Pvt Ltd
20 Aspective Commercial Pvt Ltd
21 Astonish Financers Pvt Ltd
22 Avon Distributors (India) Pvt Ltd
23 Bengal Exim Scrips Pvt Ltd
24 Abhishek Capital Services Pvt Ltd
25 Allied Marketing Pvt Ltd
26 Amber Fincorp Pvt Ltd
27 Amit Commercial Co Ltd
28 Ankleswar Management Pvt Ltd
29 Asha Advertising & Marketing Company Pvt Ltd
30 Atindra Projects Private Limited
31 B. N. Securities Limited
32 Balaji Finvest Pvt Ltd
33 Baliraja Distributors Private Limited
34 Balsam Commercial Pvt Ltd
35 Bandana Sangeet Paper Pvt Ltd
36 Basera Nirman Pvt Ltd
37 Bee Impex & Holdings Pvt Ltd
38 Believe Commodities Pvt Ltd
39 Billbody Vyapaar Pvt Ltd
40 Bircort Vincom Pvt Ltd
41 Blue Bird Commercial Ltd
42 Blue Diamond Securities & Finance Ltd
43 Blue Print Securities Ltd
44 Blue Ring Commercial Pvt Ltd
45 Bortix Dealcom Pvt Ltd
46 Hemnidhi Securities Ltd
47 Brajdham Mercantile Private Limited
48 Bright Impex & Agencies Pvt Ltd
49 Carelink Vyapaar Pvt Ltd
50 Carol Barter Pvt Ltd
51 Cellour Marketing Pvt Ltd
52 Centuple Securities Private Limited
53 Chelsea Traders Private Limited
54 Chemex Goods Pvt Ltd
55 Chhatisgarh Biri Patta Pvt Ltd
56 Classic Resources Ltd
57 Taurus Ispat Private Limited
58 Astute Finance Private Limited
59 S. L. Trades & Finance (India) Private Limited
60 Colen Vinimoy Pvt Ltd
61 Carmel Merchants Pvt Ltd
62 Calypso Tie Up & Finco Pvt Ltd
63 Bhagwandas Leasing Pvt Ltd
64 Amol Fabtrade Pvt Ltd
65 Amarjyoti Vyapaar Limited
66 Regis Industries Limited
67 D.S. Stocks & Securities Pvt Ltd
68 Cyrillic Tie-Up Pvt Ltd
69 Crescent Leasing Limited
70 Cordoba Leasing Pvt Ltd
71 Continental Fiscal Management Ltd
72 Consumers Point Ltd
73 Concrete Consultancy Services Pvt Ltd
74 Associated Techno Plastic Private Limited
75 Brahaspati Financiers Limited
76 Gaurangi Rath Financial Services Private Limited
77 Goal Securities and Credits Limited
78 Instronics Trading Private Limited
79 MR Fincap Private Limited
80 Munshi's Investment and Finance Private Limited
81 Pasko Leasing Private Limited
82 Pratiksha Fincap Limited
83 Sargodha Securities Limited
84 Sita Bhagwat Investments and Finance Limited
85 Super Wares Private Limited
86 Syndicate Financial Services Private Limited
87 Tina Fin Lease Private Limited
88 Virat Finvest Private Limited
89 Bhawna Portfolio Private Limited
90 Divayarth Leasing and Finance Private Limited
91 A & A Capital Services Private Limited
92 Aadi Shakti Portfolio & Finlease Private Limited
93 Alpha Stocks and Finservices Private Limited
94 Argent Finvest Private Limited
95 Baba Nanak Financial Services Limited
96 Blink Finance Private Limited
97 C and N Investment Private Limited
98 Chetana Inlease Private Limited
99 Credible Credits Private Limited
100 Classic Securities Private Limited
101 Compact Leasing and Finance Private Limited
102 Dalmia Housing Finance Ltd
103 Esteem Investments Private Limited
104 Etisha Finance and Investment Private Limited
105 Finmax Credit & Finance Private Limited
106 Fortune Portfolio Pvt Ltd
107 G D Capitals Private Limited
108 Glofin Investment and Finance Company Private Limited
109 Graceway Investment Limited
110 Guchi Investment Pvt Ltd
111 Ilac Investment Pvt Ltd
112 IND Corp Securities Ltd
113 Jalco Financial Services Private Limited
114 Jangi Growth Fund Private Limited
115 Jar Metal Industries Private Limited
116 Kaar Lea-Finvest Limited
117 Kirpal Finance Private Limited


118    Layman Finance Limited
119    Libra Leasing Limited
120    Lovely Investment Pvt Ltd
121    Manjeet Securities and Finlease Limited
122    Moon Star Capital Services Private Limited
123    Nagdevi Growth Fund Private Limited
124    Nanda Parbat Finlease Limited
125    Neelam Growth Fund Private Limited
126    Nisakar Trade Links Limited
127    Ojswi Trades Investment and Finance Limited
128    Oval Investment Pvt Ltd
129    Par Excellence Leasing and Financial Services Private Limited
130    Paras Fincap Pvt Ltd

131    Patel Finlease (India) Private Limited    
132    Kingdom Exports International Private Limited
133    Idc Securities Limited
134    Menlo Finance and Investment Corporation Private Limited
135    Kautilya Shares and Stocks Private Limited
136    Peak Securities Private Limited
137    Rishi Growth Fund Private Limited
138    Shark Packaging (India) Private Limited
139    Shri Mahavirji Finlease Private Limited
140    W.L.D. Investments Private Limited

141    Rexcin Finance Private Limited
142    Daisy Tie-Up Pvt. Ltd
143    Datum Securities Limited
144    Devdoot Tradelink Pvt Ltd
145    Doon Vally Finance And Leasing Limited
146    Elite Leasings Limited
147    Enfield Tracon Pvt. Ltd
148    Ess Dee Distributors Pvt Ltd
149    HBC Finance and Leasing Ltd
150    Kallarakkal Fincorp Private Limited
 

Published on: May 14, 2026 7:15 PM IST
