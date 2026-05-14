Major crackdown on NBFCs: RBI cancels registration of 150 firms; check full list

The Reserve Bank of India (RBI) on Thursday cancelled the Certificate of Registration (CoR) of 150 non-banking financial companies (NBFCs), barring them from carrying out NBFC business.
The RBI said the action was taken under Section 45-IA (6) of the Reserve Bank of India Act, 1934.
A large number of the affected firms were based in West Bengal and Delhi. Of the 150 NBFCs whose licences were cancelled, 75 were registered in West Bengal and 67 in Delhi. The list also included firms from Telangana, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Haryana.
The RBI said the companies would no longer be allowed to transact the business of a non-banking financial institution as defined under the RBI Act.
The cancellations were ordered between April 6 and April 21, 2026.
List of 150 NBFCs whose registration was cancelled
|Sr No
|Company Name
|1
|Akin Vincom Pvt Ltd
|2
|Abir Traders Pvt Ltd
|3
|Admire Vinimay Pvt Ltd
|4
|A.D. And Associates Finance Private Limited
|5
|Sheily Fiscal Services Pvt Ltd
|6
|Sukanya Trading & Finance Private Limited
|7
|Advantage Equi Fund Pvt Ltd
|8
|Akansha Credit Capital Private Limited
|9
|ANP Investments Limited
|10
|Akin Tracom Pvt Ltd
|11
|Akriti Developers Pvt Ltd
|12
|Anima Mercantile Pvt Ltd
|13
|Anjali Credit Pvt Ltd
|14
|Anushree Vikash Ltd
|15
|Arena Textiles And Industries Limited
|16
|Arnica Financial Consultants Pvt Ltd
|17
|Artlink Vintrade Limited
|18
|Arulaga Roche A.C.A. Finance Private Limited
|19
|Asharam Leasing & Finance Pvt Ltd
|20
|Aspective Commercial Pvt Ltd
|21
|Astonish Financers Pvt Ltd
|22
|Avon Distributors (India) Pvt Ltd
|23
|Bengal Exim Scrips Pvt Ltd
|24
|Abhishek Capital Services Pvt Ltd
|25
|Allied Marketing Pvt Ltd
|26
|Amber Fincorp Pvt Ltd
|27
|Amit Commercial Co Ltd
|28
|Ankleswar Management Pvt Ltd
|29
|Asha Advertising & Marketing Company Pvt Ltd
|30
|Atindra Projects Private Limited
|31
|B. N. Securities Limited
|32
|Balaji Finvest Pvt Ltd
|33
|Baliraja Distributors Private Limited
|34
|Balsam Commercial Pvt Ltd
|35
|Bandana Sangeet Paper Pvt Ltd
|36
|Basera Nirman Pvt Ltd
|37
|Bee Impex & Holdings Pvt Ltd
|38
|Believe Commodities Pvt Ltd
|39
|Billbody Vyapaar Pvt Ltd
|40
|Bircort Vincom Pvt Ltd
|41
|Blue Bird Commercial Ltd
|42
|Blue Diamond Securities & Finance Ltd
|43
|Blue Print Securities Ltd
|44
|Blue Ring Commercial Pvt Ltd
|45
|Bortix Dealcom Pvt Ltd
|46
|Hemnidhi Securities Ltd
|47
|Brajdham Mercantile Private Limited
|48
|Bright Impex & Agencies Pvt Ltd
|49
|Carelink Vyapaar Pvt Ltd
|50
|Carol Barter Pvt Ltd
|51
|Cellour Marketing Pvt Ltd
|52
|Centuple Securities Private Limited
|53
|Chelsea Traders Private Limited
|54
|Chemex Goods Pvt Ltd
|55
|Chhatisgarh Biri Patta Pvt Ltd
|56
|Classic Resources Ltd
|57
|Taurus Ispat Private Limited
|58
|Astute Finance Private Limited
|59
|S. L. Trades & Finance (India) Private Limited
|60
|Colen Vinimoy Pvt Ltd
|61
|Carmel Merchants Pvt Ltd
|62
|Calypso Tie Up & Finco Pvt Ltd
|63
|Bhagwandas Leasing Pvt Ltd
|64
|Amol Fabtrade Pvt Ltd
|65
|Amarjyoti Vyapaar Limited
|66
|Regis Industries Limited
|67
|D.S. Stocks & Securities Pvt Ltd
|68
|Cyrillic Tie-Up Pvt Ltd
|69
|Crescent Leasing Limited
|70
|Cordoba Leasing Pvt Ltd
|71
|Continental Fiscal Management Ltd
|72
|Consumers Point Ltd
|73
|Concrete Consultancy Services Pvt Ltd
|74
|Associated Techno Plastic Private Limited
|75
|Brahaspati Financiers Limited
|76
|Gaurangi Rath Financial Services Private Limited
|77
|Goal Securities and Credits Limited
|78
|Instronics Trading Private Limited
|79
|MR Fincap Private Limited
|80
|Munshi's Investment and Finance Private Limited
|81
|Pasko Leasing Private Limited
|82
|Pratiksha Fincap Limited
|83
|Sargodha Securities Limited
|84
|Sita Bhagwat Investments and Finance Limited
|85
|Super Wares Private Limited
|86
|Syndicate Financial Services Private Limited
|87
|Tina Fin Lease Private Limited
|88
|Virat Finvest Private Limited
|89
|Bhawna Portfolio Private Limited
|90
|Divayarth Leasing and Finance Private Limited
|91
|A & A Capital Services Private Limited
|92
|Aadi Shakti Portfolio & Finlease Private Limited
|93
|Alpha Stocks and Finservices Private Limited
|94
|Argent Finvest Private Limited
|95
|Baba Nanak Financial Services Limited
|96
|Blink Finance Private Limited
|97
|C and N Investment Private Limited
|98
|Chetana Inlease Private Limited
|99
|Credible Credits Private Limited
|100
|Classic Securities Private Limited
|101
|Compact Leasing and Finance Private Limited
|102
|Dalmia Housing Finance Ltd
|103
|Esteem Investments Private Limited
|104
|Etisha Finance and Investment Private Limited
|105
|Finmax Credit & Finance Private Limited
|106
|Fortune Portfolio Pvt Ltd
|107
|G D Capitals Private Limited
|108
|Glofin Investment and Finance Company Private Limited
|109
|Graceway Investment Limited
|110
|Guchi Investment Pvt Ltd
|111
|Ilac Investment Pvt Ltd
|112
|IND Corp Securities Ltd
|113
|Jalco Financial Services Private Limited
|114
|Jangi Growth Fund Private Limited
|115
|Jar Metal Industries Private Limited
|116
|Kaar Lea-Finvest Limited
|117
|Kirpal Finance Private Limited
118 Layman Finance Limited
119 Libra Leasing Limited
120 Lovely Investment Pvt Ltd
121 Manjeet Securities and Finlease Limited
122 Moon Star Capital Services Private Limited
123 Nagdevi Growth Fund Private Limited
124 Nanda Parbat Finlease Limited
125 Neelam Growth Fund Private Limited
126 Nisakar Trade Links Limited
127 Ojswi Trades Investment and Finance Limited
128 Oval Investment Pvt Ltd
129 Par Excellence Leasing and Financial Services Private Limited
130 Paras Fincap Pvt Ltd
131 Patel Finlease (India) Private Limited
132 Kingdom Exports International Private Limited
133 Idc Securities Limited
134 Menlo Finance and Investment Corporation Private Limited
135 Kautilya Shares and Stocks Private Limited
136 Peak Securities Private Limited
137 Rishi Growth Fund Private Limited
138 Shark Packaging (India) Private Limited
139 Shri Mahavirji Finlease Private Limited
140 W.L.D. Investments Private Limited
141 Rexcin Finance Private Limited
142 Daisy Tie-Up Pvt. Ltd
143 Datum Securities Limited
144 Devdoot Tradelink Pvt Ltd
145 Doon Vally Finance And Leasing Limited
146 Elite Leasings Limited
147 Enfield Tracon Pvt. Ltd
148 Ess Dee Distributors Pvt Ltd
149 HBC Finance and Leasing Ltd
150 Kallarakkal Fincorp Private Limited