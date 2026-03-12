NSE IPO: Leading exchange appoints 20 merchant bankers for its mega issue; check full list

The twenty merchant bankers selected include Kotak Mahindra Capital Company, JM Financial, Axis Capital, IIFL Capital Services (formerly known as IIFL Securities), Motilal Oswal Investment Advisors, ICICI Securities, SBI Capital Markets, Nuvama Wealth Management, HDFC Bank, Avendus Capital, Morgan Stanley India Company, Citigroup Global Markets India, JP Morgan India, HSBC Securities and Capital Markets (India), IDBI Capital Markets & Securities, 360 ONE WAM, Anand Rathi Advisors, DAM Capital Advisors, Pantomath Capital Advisors and Equirus Capital.
The exchange has also finalized eight law firms including Cyril Amarchand Mangaldas, Khaitan & Co, Latham & Watkins LLP, Sidley Austin Singapore, AZB & Partners, S&R Associates, Shardul Amarchand Mangaldas & Co, and Trilegal for its upcoming IPO.
Other intermediaries selected include MUFG Intime India as the registrar for the issue, while Makarand M Joshi & Company, Manian & Rao, RBSA Advisors, Concept Communication and Redseer Strategy Consultants will also support NSE across various aspects of the proposed offering, including regulatory filings, due diligence, documentation, marketing and execution, in accordance with applicable laws and regulations.
With the completion of this process, the engagement of Rothschild & Co India as the process advisor for selection and appointment of NSE’s IPO intermediaries / advisors, has drawn to a close today, said the exchange.