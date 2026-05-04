Kerala Election Results 2026: Full list of winners from LDF, UDF, BJP

Kerala Election Results 2026: The stage is set as counting of votes for all 140 assembly seats in Kerala gets underway.
The Congress-led United Democratic Front is off to a commanding start. Early trends show the UDF leading in 100 seats, with the CPI(M)-led Left Democratic Front a distant second. The BJP, which had earlier emerged as a notable presence in the early count, has dropped down from leading in just one seat from a whopping 10.
Exit polls have projected a comfortable majority for the UDF in Kerala.
(The list will be updated as results are declared.)
Kerala Election 2026: Full list of winners
|Sr no.
|Constituency
|Winner/Leading
|Party
|1
|Adoor (SC)
|ADVOCATE C V SANTHAKUMAR
|
Indian National Congress (INC)
|2
|Alappuzha
|A.D THOMAS
|
Indian National Congress (INC)
|3
|Alathur
|T M SASI
|CPI‑M
|4
|Aluva
|ANWAR SADATH
|
Indian National Congress (INC)
|5
|Ambalappuzha
|—
|—
|6
|Angamaly
|ROJI M JOHN
|
Indian National Congress (INC)
|7
|Aranmula (SC)
|ABIN VARKEY KODIYATTU
|
Indian National Congress (INC)
|8
|Aroor
|ADV. SHANIMOL OSMAN
|
Indian National Congress (INC)
|9
|Aruvikkara
|ADV. G. STEEPHEN
|CPI‑M
|10
|Attingal (SC)
|O.S AMBIKA
|CPI‑M
|11
|Azhikode
|K. V. SUMESH
|CPI‑M
|12
|Balusseri (SC)
|V.T. SOORAJ
|
Indian National Congress (INC)
|13
|Beypore
|P.A MOHAMED RIYAS
|CPI‑M
|14
|Chadayamangalam
|M. M. NASEER
|
Indian National Congress (INC)
|15
|Chalakudy
|SANEESHKUMAR JOSEPH
|
Indian National Congress (INC)
|16
|Changanassery
|—
|—
|17
|Chathannoor
|ADV.R.RAJENDRAN
|CPI
|18
|Chavara
|—
|—
|19
|Chelakkara (SC)
|U R PRADEEP
|CPI‑M
|20
|Chengannur
|SAJI CHERIAN
|CPI‑M
|21
|Cherthala
|P. PRASAD
|CPI
|22
|Chirayinkeezhu (SC)
|MANOJ EDAMANA
|CPI
|23
|Chittur
|ADV. SUMESH ACHUTHAN
|
Indian National Congress (INC)
|24
|Devikulam (SC)
|F. RAJA
|
Indian National Congress (INC)
|25
|Dharmadam
|ADV. V.P ABDUL RASHEED
|
Indian National Congress (INC)
|26
|Elathur
|ADV.VIDYA BALAKRISHNAN
|
Indian National Congress (INC)
|27
|Eravipuram
|—
|—
|28
|Ernakulam
|T.J VINOD
|
Indian National Congress (INC)
|29
|Ernad
|P.K.BASHEER
|IUML
|30
|Ettumanoor
|NATTAKOM SURESH
|
Indian National Congress (INC)
|31
|Guruvayoor
|N. K. AKBAR
|CPI‑M
|32
|Haripad
|RAMESH CHENNITHALA
|
Indian National Congress (INC)
|33
|Idukki
|ROY K PAULOSE
|
Indian National Congress (INC)
|34
|Irikkur
|ADV. SAJEEV JOSEPH
|
Indian National Congress (INC)
|35
|Irinjalakuda
|—
|—
|36
|Kalliasseri
|M.VIJIN
|CPI‑M
|37
|Kalamassery
|ADV. V E ABDUL GAFOOR
|IUML
|38
|Kalpetta
|ADV. T SIDDIQUE
|
Indian National Congress (INC)
|39
|Kanhangad
|ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL
|CPI
|40
|Kanjirappally
|RONY K BABY
|
Indian National Congress (INC)
|41
|Kannur
|ADV.T.O. MOHANAN
|
Indian National Congress (INC)
|42
|Karunagappally
|C.R. MAHESH
|
Indian National Congress (INC)
|43
|Kasaragod
|KALLATRA MAHIN
|IUML
|44
|Kattakkada
|M. R. BAIJU
|
Indian National Congress (INC)
|45
|Kayamkulam
|ADV.M.LIJU
|
Indian National Congress (INC)
|46
|Kazhakoottam
|KADAKAMPALLY SURENDRAN
|CPI‑M
|47
|Kochi
|MOHAMMED SHIYAS
|
Indian National Congress (INC)
|48
|Kodungallur
|ADV. O J JANEESH
|
Indian National Congress (INC)
|49
|Koduvally
|P K FIROS
|IUML
|50
|Kollam
|ADV. BINDHU KRISHNA
|
Indian National Congress (INC)
|51
|Kondotty
|T.P. ASHRAFALI
|IUML
|52
|Kongad (SC)
|THULASI TEACHER
|
Indian National Congress (INC)
|53
|Konni
|PROF SATHEESH KOCHUPARAMBIL
|
Indian National Congress (INC)
|54
|Kothamangalam
|—
|—
|55
|Kottakkal
|—
|—
|56
|Kottarakkara
|K.N. BALAGOPAL
|CPI‑M
|57
|Kottayam
|THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN
|
Indian National Congress (INC)
|58
|Kovalam
|ADV. M.VINCENT
|
Indian National Congress (INC)
|59
|Kozhikode North
|THOTTATHIL RAVINDRAN
|CPI‑M
|60
|Kozhikode South
|ADV. FYZAL BABU
|IUML
|61
|Kunnamangalam
|M.A. RAZAK MASTER
|IUML
|62
|Kunnamkulam
|A C MOIDEEN
|CPI‑M
|63
|Kunnathunad (SC)
|V. P. SAJEENDRAN
|
Indian National Congress (INC)
|64
|Kunnathur (SC)
|—
|—
|65
|Kuthuparamba
|PARAKKAL ABDULLA
|IUML
|66
|Kuttanad
|—
|—
|67
|Kuttiadi
|—
|—
|68
|Malampuzha
|A PRABHAKARAN
|CPI‑M
|69
|Malappuram
|P.K KUNHALIKUTTY
|IUML
|70
|Manalur
|PROF C RAVINDRANATH
|CPI‑M
|71
|Mananthavady (ST)
|USHA VIJAYAN
|
Indian National Congress (INC)
|72
|Manjeri
|ADV. M. RAHMATHULLA
|IUML
|73
|Mankada
|MANJALAMKUZHI ALI
|IUML
|74
|Mannarkkad
|ADV. N. SAMSUDHEEN
|IUML
|75
|Mattannur
|V K SANOJ
|CPI‑M
|76
|Mavelikkara (SC)
|M.S. ARUN KUMAR
|CPI‑M
|77
|Muvattupuzha
|DR. MATHEW KUZHALNADAN
|
Indian National Congress (INC)
|78
|Nadapuram
|ADV.P. VASANTHAM
|CPI
|79
|Nattika (SC)
|GEETHAGOPI
|CPI
|80
|Nedumangad
|G R ANIL
|CPI
|81
|Nemom
|—
|—
|82
|Nenmara
|K PREMAN
|CPI‑M
|83
|Neyyattinkara
|K. ANSALAN
|CPI‑M
|84
|Nilambur
|ARYADAN SHOUKATH
|
Indian National Congress (INC)
|85
|Ollur
|K RAJAN
|CPI
|86
|Ottappalam
|ADV. K. PREMKUMAR
|CPI‑M
|87
|Pala
|—
|—
|88
|Palakkad
|RAMESH PISHARODY
|
Indian National Congress (INC)
|89
|Parassala
|C K HAREENDRAN
|CPI‑M
|90
|Paravur
|ADV.V.D.SATHEESAN
|
Indian National Congress (INC)
|91
|Pathanapuram
|JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA
|
Indian National Congress (INC)
|92
|Pattambi
|T. P. SHAJI
|
Indian National Congress (INC)
|93
|Payyannur
|T. I. MADHUSOODANAN
|CPI‑M
|94
|Peerumade
|ADV.CYRIAC THOMAS
|
Indian National Congress (INC)
|95
|Perambra
|ADV. FATHIMA THAHILIYA
|IUML
|96
|Peravoor
|K K SHAILAJA TEACHER
|CPI‑M
|97
|Perinthalmanna
|NAJEEB KANTHAPURAM
|IUML
|98
|Perumbavoor
|MANOJ MOOTHEDAN
|
Indian National Congress (INC)
|99
|Piravom
|—
|—
|100
|Ponnani
|K.P NOUSHAD ALI
|
Indian National Congress (INC)
|101
|Poonjar
|—
|—
|102
|Puthukkad
|K K RAMACHANDRAN
|CPI‑M
|103
|Puthuppally
|ADV. CHANDY OOMMEN
|
Indian National Congress (INC)
|104
|Quilandy
|ADV. K. PRAVEEN KUMAR
|
Indian National Congress (INC)
|105
|Ranni
|—
|—
|106
|Shornur
|P.MAMMIKUTTY
|CPI‑M
|107
|Sulthanbathery (ST)
|I C BALAKRISHNAN
|
Indian National Congress (INC)
|108
|Taliparamba
|—
|—
|109
|Tanur
|P K NAVAS
|IUML
|110
|Tirurangadi
|P M A SAMEER
|IUML
|111
|Thalassery
|KARAYI RAJAN
|CPI‑M
|112
|Thavanur
|ADV. V S JOY
|
Indian National Congress (INC)
|113
|Thiruvalla
|—
|—
|114
|Thiruvambadi
|C K KASIM
|IUML
|115
|Thiruvananthapuram
|—
|—
|116
|Thrikkakara
|UMA THOMAS
|
Indian National Congress (INC)
|117
|Thrippunithura
|DEEPAK JOY
|
Indian National Congress (INC)
|118
|Thrissur
|RAJAN. J. PALLAN
|
Indian National Congress (INC)
|119
|Thrithala
|V T BALRAM
|
Indian National Congress (INC)
|120
|Tirur
|KURUKKOLI MOIDEEN
|IUML
|121
|Tirurangadi
|PUNALUR
|
C. AJAYAPRASAD
|122
|Trikaripur
|SANDEEP VARIER
|
Indian National Congress (INC)
|123
|Udma
|NEELAKANDAN
|
Indian National Congress (INC)
|124
|Udumbanchola
|ADV. SENAPATHY VENU
|
Indian National Congress (INC)
|125
|Vadakara
|—
|—
|126
|Vaikom (SC)
|P PRADEEP
|CPI
|127
|Vamanapuram
|MUHAMMED SUDHEERSHA S
|
Indian National Congress (INC)
|128
|Varkala
|ADV.V JOY
|CPI‑M
|129
|Vattiyoorkavu
|K. MURALEEDHARAN
|
Indian National Congress (INC)
|130
|Vengara
|K.M. SHAJI
|IUML
