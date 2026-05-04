Subscribe
Kerala Election Results 2026: Full list of winners from LDF, UDF, BJP

Kerala Election Results 2026: The Congress-led United Democratic Front is off to a commanding start. Early trends show the UDF leading in 100 seats, with the CPI(M)-led Left Democratic Front a distant second

Business Today Desk
  • Updated May 4, 2026 12:48 PM IST
Kerala Election Results 2026: The stage is set as counting of votes for all 140 assembly seats in Kerala gets underway.

The Congress-led United Democratic Front is off to a commanding start. Early trends show the UDF leading in 100 seats, with the CPI(M)-led Left Democratic Front a distant second. The BJP, which had earlier emerged as a notable presence in the early count, has dropped down from leading in just one seat from a whopping 10.

The Congress-led UDF has crossed 100 seats in the lead as early rounds of counting are underway in Kerala. The Left Front is in second position, while the BJP is currently leading on only one seat.

Exit polls have projected a comfortable majority for the UDF in Kerala.

Counting of votes for the 140 Assembly seats is currently underway.

(The list will be updated as results are declared.)

Kerala Election 2026: Full list of winners

Sr no.  Constituency  Winner/Leading Party
1 Adoor (SC) ADVOCATE C V SANTHAKUMAR

Indian National Congress (INC)

2 Alappuzha A.D THOMAS

Indian National Congress (INC)
3 Alathur T M SASI CPI‑M
4 Aluva ANWAR SADATH

Indian National Congress (INC)
5 Ambalappuzha
6 Angamaly ROJI M JOHN

Indian National Congress (INC)
7 Aranmula (SC) ABIN VARKEY KODIYATTU

Indian National Congress (INC)
8 Aroor ADV. SHANIMOL OSMAN

Indian National Congress (INC)
9 Aruvikkara ADV. G. STEEPHEN CPI‑M
10 Attingal (SC) O.S AMBIKA CPI‑M
11 Azhikode K. V. SUMESH CPI‑M
12 Balusseri (SC) V.T. SOORAJ

Indian National Congress (INC)
13 Beypore P.A MOHAMED RIYAS CPI‑M
14 Chadayamangalam M. M. NASEER

Indian National Congress (INC)
15 Chalakudy SANEESHKUMAR JOSEPH

Indian National Congress (INC)
16 Changanassery
17 Chathannoor ADV.R.RAJENDRAN CPI
18 Chavara
19 Chelakkara (SC) U R PRADEEP CPI‑M
20 Chengannur SAJI CHERIAN CPI‑M
21 Cherthala P. PRASAD CPI
22 Chirayinkeezhu (SC) MANOJ EDAMANA CPI
23 Chittur ADV. SUMESH ACHUTHAN

Indian National Congress (INC)
24 Devikulam (SC) F. RAJA

Indian National Congress (INC)
25 Dharmadam ADV. V.P ABDUL RASHEED

Indian National Congress (INC)
26 Elathur ADV.VIDYA BALAKRISHNAN

Indian National Congress (INC)
27 Eravipuram
28 Ernakulam T.J VINOD

Indian National Congress (INC)
29 Ernad P.K.BASHEER IUML
30 Ettumanoor NATTAKOM SURESH

Indian National Congress (INC)
31 Guruvayoor N. K. AKBAR CPI‑M
32 Haripad RAMESH CHENNITHALA

Indian National Congress (INC)
33 Idukki ROY K PAULOSE

Indian National Congress (INC)

34 Irikkur ADV. SAJEEV JOSEPH

Indian National Congress (INC)
35 Irinjalakuda
36 Kalliasseri M.VIJIN CPI‑M
37 Kalamassery ADV. V E ABDUL GAFOOR IUML
38 Kalpetta ADV. T SIDDIQUE

Indian National Congress (INC)
39 Kanhangad ADV. GOVINDAN PALLIKAPPIL CPI
40 Kanjirappally RONY K BABY

Indian National Congress (INC)
41 Kannur ADV.T.O. MOHANAN

Indian National Congress (INC)
42 Karunagappally C.R. MAHESH

Indian National Congress (INC)
43 Kasaragod KALLATRA MAHIN IUML
44 Kattakkada M. R. BAIJU

Indian National Congress (INC)
45 Kayamkulam ADV.M.LIJU

Indian National Congress (INC)
46 Kazhakoottam KADAKAMPALLY SURENDRAN CPI‑M
47 Kochi MOHAMMED SHIYAS

Indian National Congress (INC)
48 Kodungallur ADV. O J JANEESH

Indian National Congress (INC)
49 Koduvally P K FIROS IUML
50 Kollam ADV. BINDHU KRISHNA

Indian National Congress (INC)
51 Kondotty T.P. ASHRAFALI IUML
52 Kongad (SC) THULASI TEACHER

Indian National Congress (INC)
53 Konni PROF SATHEESH KOCHUPARAMBIL

Indian National Congress (INC)
54 Kothamangalam
55 Kottakkal
56 Kottarakkara K.N. BALAGOPAL CPI‑M
57 Kottayam THIRUVANCHOOR RADHAKRISHNAN

Indian National Congress (INC)
58 Kovalam ADV. M.VINCENT

Indian National Congress (INC)
59 Kozhikode North THOTTATHIL RAVINDRAN CPI‑M
60 Kozhikode South ADV. FYZAL BABU IUML
61 Kunnamangalam M.A. RAZAK MASTER IUML
62 Kunnamkulam A C MOIDEEN CPI‑M
63 Kunnathunad (SC) V. P. SAJEENDRAN

Indian National Congress (INC)
64 Kunnathur (SC)
65 Kuthuparamba PARAKKAL ABDULLA IUML
66 Kuttanad
67 Kuttiadi
68 Malampuzha A PRABHAKARAN CPI‑M
69 Malappuram P.K KUNHALIKUTTY IUML
70 Manalur PROF C RAVINDRANATH CPI‑M
71 Mananthavady (ST) USHA VIJAYAN

Indian National Congress (INC)
72 Manjeri ADV. M. RAHMATHULLA IUML
73 Mankada MANJALAMKUZHI ALI IUML
74 Mannarkkad ADV. N. SAMSUDHEEN IUML
75 Mattannur V K SANOJ CPI‑M
76 Mavelikkara (SC) M.S. ARUN KUMAR CPI‑M
77 Muvattupuzha DR. MATHEW KUZHALNADAN

Indian National Congress (INC)
78 Nadapuram ADV.P. VASANTHAM CPI
79 Nattika (SC) GEETHAGOPI CPI
80 Nedumangad G R ANIL CPI
81 Nemom
82 Nenmara K PREMAN CPI‑M
83 Neyyattinkara K. ANSALAN CPI‑M
84 Nilambur ARYADAN SHOUKATH

Indian National Congress (INC)
85 Ollur K RAJAN CPI
86 Ottappalam ADV. K. PREMKUMAR CPI‑M
87 Pala
88 Palakkad RAMESH PISHARODY

Indian National Congress (INC)
89 Parassala C K HAREENDRAN CPI‑M
90 Paravur ADV.V.D.SATHEESAN

Indian National Congress (INC)
91 Pathanapuram JYOTHI KUMAR CHAMAKKALA

Indian National Congress (INC)
92 Pattambi T. P. SHAJI

Indian National Congress (INC)
93 Payyannur T. I. MADHUSOODANAN CPI‑M
94 Peerumade ADV.CYRIAC THOMAS

Indian National Congress (INC)

95 Perambra ADV. FATHIMA THAHILIYA IUML
96 Peravoor K K SHAILAJA TEACHER CPI‑M
97 Perinthalmanna NAJEEB KANTHAPURAM IUML
98 Perumbavoor MANOJ MOOTHEDAN

Indian National Congress (INC)
99 Piravom
100 Ponnani K.P NOUSHAD ALI

Indian National Congress (INC)
101 Poonjar
102 Puthukkad K K RAMACHANDRAN CPI‑M
103 Puthuppally ADV. CHANDY OOMMEN

Indian National Congress (INC)
104 Quilandy ADV. K. PRAVEEN KUMAR

Indian National Congress (INC)
105 Ranni
106 Shornur P.MAMMIKUTTY CPI‑M
107 Sulthanbathery (ST) I C BALAKRISHNAN

Indian National Congress (INC)
108 Taliparamba
109 Tanur P K NAVAS IUML
110 Tirurangadi P M A SAMEER IUML
111 Thalassery KARAYI RAJAN CPI‑M
112 Thavanur ADV. V S JOY

Indian National Congress (INC)
113 Thiruvalla
114 Thiruvambadi C K KASIM IUML
115 Thiruvananthapuram
116 Thrikkakara UMA THOMAS

Indian National Congress (INC)
117 Thrippunithura DEEPAK JOY

Indian National Congress (INC)
118 Thrissur RAJAN. J. PALLAN

Indian National Congress (INC)
119 Thrithala V T BALRAM

Indian National Congress (INC)
120 Tirur KURUKKOLI MOIDEEN IUML
121 Tirurangadi PUNALUR

C. AJAYAPRASAD
122 Trikaripur SANDEEP VARIER

Indian National Congress (INC)
123 Udma NEELAKANDAN

Indian National Congress (INC)
124 Udumbanchola ADV. SENAPATHY VENU

Indian National Congress (INC)
125 Vadakara
126 Vaikom (SC) P PRADEEP CPI
127 Vamanapuram MUHAMMED SUDHEERSHA S

Indian National Congress (INC)
128 Varkala ADV.V JOY CPI‑M
129 Vattiyoorkavu K. MURALEEDHARAN

Indian National Congress (INC)
130 Vengara K.M. SHAJI IUML
132 Vypen ADV. M. B. SHYNI CPI‑M
133 Wadakkanchery XAVIER CHITTILAPPILLY CPI‑M
134 Wandoor (SC) A.P ANILKUMAR

Indian National Congress (INC)
Published on: May 4, 2026 12:48 PM IST
