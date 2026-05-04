West Bengal Election Results 2026: Full list of winners from BJP, TMC, Left, Congress

West Bengal Results 2026: Exit Polls have projected a comfortable majority for the BJP in West Bengal 

Business Today Desk
  • Updated May 4, 2026 9:09 PM IST
West Bengal Elections Results | The BJP has made history in West Bengal. Currently, the saffron party is set to win 200-plus seats, while the ruling TMC has been restricted to under 80. Suvendu Adhikari has bagged Nandigram, and Chief Minister Mamata Banerjee is ahead in Bhabanipur.

Catch our LIVE Coverage: End of Mamata era? BJP storms past halfway mark 

Counting of votes for the 294 Assembly seats is currently underway.

West Bengal Election 2026: Full list of winners 

SN  West Bengal Assembly Constituencies     Winners/Leading  Political Party
       
1 Mekliganj (SC) DADHIRAM RAY BJP
2 Mathabhanga (SC) NISHITH PRAMANIK BJP
3 Coochbehar Uttar (SC) SUKUMAR RAY BJP
4 Coochbehar Dakshin RATHINDRA BOSE BJP
5 Sitalkuchi (SC) SABITRI BARMAN BJP
6 Sitai (SC) SANGITA ROY TMC
7 Dinhata AJAY RAY BJP
8 Natabari GIRIJA SHANKAR RAY BJP
9 Tufanganj MALATI RAVA ROY BJP
10 Kumargram (ST) MANOJ KUMAR ORAON BJP
11 Kalchini (ST) BISHAL LAMA BJP
12 Alipurduars PARITOSH DAS BJP
13 Falakata (SC) DIPAK BARMAN BJP
14 Madarihat (ST) LAXUMAN LIMBU BJP
15 Dhupguri NARESH ROY BJP
16 Maynaguri (SC) DALIM CHANDRA ROY BJP
17 Jalpaiguri (SC) ANANTA DEB ADHIKARY BJP
18 Rajganj (SC) DINESH SARKAR BJP
19 Dabgram-Fulbari SIKHA CHATTERJEE BJP
20 Mal (ST) SUKRA MUNDA BJP
21 Nagrakata (ST) PUNA BHENGRA BJP
22 Kalimpong BHARAT KUMAR CHETRI BJP
23 Darjeeling BIJOY KUMAR RAI BJPM
24 Kurseong SONAM LAMA BJP
25 Matigara-Naxalbari (SC) ANANDAMAY BARMAN BJP
26 Siliguri SHANKAR GHOSH BJP
27 Phansidewa (ST) DURGA MURMU BJP
28 Chopra HAMIDUL RAHAMAN TMC
29 Islampur AGARWAL KANAIA LAL TMC
30 Goalpokhar MD GHULAM RABBANI TMC
31 Chakulia MANOJ KUMAR JAIN BJP
32 Karandighi BIRAJ BISWAS BJP
33 Hemtabad (SC) HARIPADA BARMAN BJP
34 Kaliaganj (SC) UTPAL BRAHMACHARO BJP
35 Raiganj KOUSHIK CHOWDHURY BJP
36 Itahar MOSARAF HUSSEN TMC
37 Kushmandi (SC)    
38 Kumarganj    
39 Balurghat BIDYUT KUMAR ROY BJP
40 Tapan (ST) BUDHRAI TUDU BJP
41 Gangarampur (SC) SATYENDRA NATH ROY BJP
42 Harirampur    
43 Habibpur (ST) JOYEL MURMU BJP
44 Gazole (SC) CHINMOY DEB BARMAN BJP
45 Chanchal PRASUN BANERJEE TMC
46 Harischandrapur MD. MATIBUR RAHAMAN TMC
47 Malatipur ABDUR RAHIM BOXI TMC
48 Ratua ABISHEK SINGHANIA BJP
49 Manikchak GOUR CHANDRA MANDAL BJP
50 Maldaha (SC) LIPIKA BARMAN GHOSH BJP
51 English Bazar AMLAN BHADURI (BURO) BJP
52 Mothabari ISLAM MD NAJRUL BJP
53 Sujapur SABINA YEASMIN TMC
54 Baisnabnagar RAJU KARMAKAR BJP
55 Farakka SUNIL CHOWDHURI BJP
56 Samserganj MOHAMMED NOOR ALAM TMC
57 Suti EMANI BISWAS TMC
58 Jangipur CHITTA MUKHERJEE BJP
59 Raghunathganj AKHRUZZAMAN TMC
60 Sagardighi BAYRON BISWAS TMC
61 Lalgola ABDUL AZIZ DOCTOR TMC
62 Bhagawangola REYAT HOSSAIN SARKAR TMC
63 Raninagar JULFIKAR ALI Congress
64 Murshidabad GOURI SANKAR GHOSH BJP
65 Nabagram (SC) DILIP SAHA BJP
66 Khargram (SC) MITALI MAL BJP
67 Burwan (SC) SUKHEN KUMAR BAGDI BJP
68 Kandi GARGI DAS GHOSH BJP
69 Bharatpur MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) TMC
70 Rejinagar HUMAYUN KABIR AJUP
71 Beldanga BHARAT KUMAR JHAWAR BJP
72 Baharampur SUBRATA MAITRA (KANCHAN) BJP
73 Hariharpara NIAMOT SHEIKH TMC
74 Nowda HUMAYUN KABIR AJUP
75 Domkal MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN CPIM
76 Jalangi BABAR ALI TMC
77 Tamluk HARE KRISHNA BERA BJP
78 Panskura Purba SUBRATA MAITY BJP
79 Panskura Paschim SINTU SENAPATI BJP
80 Moyna ASHOKE DINDA BJP
81 Nandakumar KHANRA NIRMAL BJP
82 Mahisadal SUBHAS CHANDRA PANJA BJP
83 Haldia (SC) PRADIP KUMAR BIJALI BJP
84 Nandigram SUVENDU ADHIKARI BJP
85 Chandipur PIJUSH KANTI DAS BJP
86 Patashpur TAPAN MAITY BJP
87 Kanthi Uttar SUMITA SINHA BJP
88 Bhagabanpur SANTANU PRAMANIK BJP
89 Khejuri (SC) SUBRATA PAIK BJP
90 Kanthi Dakshin ARUP KUMAR DAS BJP
91 Ramnagar DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL BJP
92 Egra DIBYENDU ADHIKARI BJP
93 Dantan AJIT KUMAR JANA BJP
94 Nayagram (ST) AMIYA KISKU BJP
95 Gopiballavpur RAJESH MAHATA BJP
96 Jhargram LAKSHMI KANTA SAU BJP
97 Keshiary (ST) BHADRA HEMRAM BJP
98 Kharagpur Sadar DILIP GHOSH BJP
99 Narayangarh GIRI RAMAPRASAD BJP
100 Sabang AMAL KUMAR PANDA BJP
101 Pingla SWAGATA MANNA BJP
102 Kharagpur    
103 Debra SUBHASHIS OM BJP
104 Daspur TAPAN KUMAR DUTTA BJP
105 Ghatal (SC) SITAL KAPAT BJP
106 Chandrakona (SC) SUKANTA DOLUI BJP
107 Garbeta PRADIP LODHA BJP
108 Salboni BIMAN MAHATA BJP
109 Keshpur (SC)    
110 Medinipur SANKAR KUMAR GUCHHAIT BJP
111 Binpur (ST) DR. PRANAT TUDU BJP
112 Bandwan (ST) LABSEN BASKEY BJP
113 Balarampur JALADHAR MAHATO BJP
114 Baghmundi RAHIDAS MAHATO BJP
115 Joypur BISWAJIT MAHATO BJP
116 Purulia SUDIP KUMAR MUKHERJEE BJP
117 Manbazar (ST) MAYNA MURMU BJP
118 Kashipur KAMALA KANTA HANSDA BJP
119 Para (SC) NADIAR CHAND BOURI BJP
120 Raghunathpur (SC MAMONI BAURI BJP
121 Saltora (SC) CHANDANA BAURI BJP
122 Chhatna SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY BJP
123 Ranibandh (ST) KSHUDIRAM TUDU BJP
124 Raipur (ST) KSHETRAMOHAN HANSDA BJP
125 Taldangra SOUVIK PATRA BJP
126 Bankura NILADRI SEKHAR DANA BJP
127 Barjora BILLESWAR SINHA BJP
128 Onda AMARNATH SHAKHA BJP
129 Bishnupur SHUKLA CHATTERJEE BJP
130 Katulpur (SC) LAKSHMI KANTA MAJUMDAR BJP
131 Indus (SC)    
132 Sonamukhi (SC) DIBAKAR GHARAMI BJP
133 Pandabeswar JITENDRA KUMAR TEWARI BJP
134 Durgapur Purba CHANDRA SEKHAR BANERJEE BJP
135 Durgapur Paschim LAKSHMAN CHANDRA GHORUI BJP
136 Raniganj PARTHA GHOSH BJP
137 Jamuria DR. BIJAN MUKHERJEE BJP
138 Asansol Dakshin AGNIMITRA PAUL BJP
139 Asansol Uttar    
140 Kulti AJAY KUMAR PODDAR BJP
141 Barabani ARIJIT ROY BJP
142 Dubrajpur (SC) ANUP KUMAR SAHA BJP
143 Suri JAGANNATH CHATTOPADHYAY BJP
144 Bolpur    
145 Nanoor (SC) KHOKAN DAS BJP
146 Labpur    
147 Sainthia (SC) KRISHNA KANTA SAHA BJP
148 Mayureswar DUDH KUMAR MONDAL BJP
149 Rampurhat DHRUBA SAHA BJP
150 Hansan    
151 Nalhati    
152 Murarai    
153 Karimpur SOHAM CHAKRABORTY TMC
154 Tehatta DILIP KUMAR PODDAR TMC
155 Palashipara RUKBANUR RAHMAN TMC
156 Kaliganj ALIFA AHMED TMC
157 Nakashipara SANTANU DEY BJP
158 Chapra JEBER SEKH TMC
159 Krishnanagar Uttar TARAK NATH CHATTERJEE BJP
160 Nabadwip SRUTISEKHAR GOSWAMI BJP
161 Krishnanagar Dakshin    
162 Santipur SWAPAN KUMAR DAS BJP
163 Ranaghat Uttar Paschim PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) BJP
164 Krishnaganj (SC) SUKANTA BISWAS BJP
165 Ranaghat Uttar Purba (SC) ASHIM BISWAS BJP
166 Ranaghat Dakshin (SC) ASHIM KUMAR BISWAS BJP
167 Chakdaha BANKIM CHANDRA GHOSH BJP
168 Kalyani (SC) ANUPAM BISWAS BJP
169 Haringhata (SC) ASIM KUMAR SARKAR BJP
170 Bagda (SC) SOMA THAKUR BJP
171 Bangaon Uttar (SC) ASHOK KIRTANIA BJP
172 Bangaon Dakshin (SC) SWAPAN MAJUMDER BJP
173 Gaighata (SC) SUBRATA THAKUR BJP
174 Swarupnagar (SC) BINA MONDAL TMC
175 Baduria BURHANUL MUKADDIM (LITON) TMC
176 Habra    
177 Ashoknagar NARAYAN GOSWAMI TMC
178 Amdanga MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE TMC
179 Bijpur SUDIPTA DAS BJP
180 Naihati SUMITRO CHATTERJEE BJP
181 Bhatpara PAWAN KUMAR SINGH BJP
182 Jagatdal    
183 Noapara    
184 Barrackpur KAUSTUV BAGCHI BJP
185 Khardaha KALYAN CHAKRABORTI BJP
186 Dum Dum Uttar SOURAV SIKDAR BJP
187 Panihati RATNA DEBNATH BJP
188 Kamarhati MADAN MITRA TMC
189 Baranagar SAJAL GHOSH BJP
190 Dum Dum ARIJIT BAKSHI BJP
191 Rajarhat New Town TAPASH CHATTERJEE TMC
192 Bidhannagar SHARADWAT MUKHERJEE BJP
193 Rajarhat Gopalpur TARUNJYOTI TEWARI BJP
194 Madhyamgram    
195 Barasat SANKAR CHATTERJEE BJP
196 Deganga ANISUR RAHAMAN BIDESH BJP
197 Harora ABDUL MATIN MUHAMMAD BJP
198 Minakhan (SC) USHA RANI MONDAL TMC
199 Sandeshkhali (ST)    
200 Basirhat Dakshin SURAJIT MITRA (BADAL) TMC
201 Basirhat Uttar MD. TAUSEFFUR RAHMAN TMC
202 Hingalganj (SC) ANANDA SARKAR TMC
203 Gosaba (SC) BIKARNA NASKAR BJP
204 Basanti (SC) NILIMA MISTRY BISHAL TMC
205 Kultali (SC) GANESH CHANDRA MONDAL TMC
206 Patharpratima SAMIR KUMAR JANA TMC
207 Kakdwip DIPANKAR JANA BJP
208 Sagar SUMANTA MANDAL BJP
209 Kulpi BARNALI DHARA TMC
210 Raidighi TAPAS MONDAL TMC
211 Mandirbazar (SC) JOYDEB HALDER TMC
212 Jaynagar (SC) BISWANATH DAS TMC
213 Baruipur Purba (SC) BIVAS SARDAR TMC
214 Canning Paschim (SC) PARESH RAM DAS TMC
215 Canning Purba MD BAHARUL ISLAM TMC
216 Baruipur Paschim BIMAN BANERJEE TMC
217 Magrahat Purba (SC) SARMISTHA PURKAIT TMC
218 Magrahat Paschim MD. SAMIM AHAMED MOLLA TMC
219 Diamond Harbour PANNA LAL HALDER TMC
220 Falta    
221 Satgachhia SOMASHREE BETAL TMC
222 Bishnupur (SC) DILIP MONDAL TMC
223 Sonarpur Dakshin RUPA GANGULY BJP
224 Bhangar    
225 Kasba AHMED JAVED KHAN TMC
226 Jadavpur SARBORI MUKHERJEE BJP
227 Sonarpur Uttar FIRDOUSI BEGAM TMC
228 Tollyganj PAPIA ADHIKARY BJP
229 Behala Purba SANKAR SIKDER BJP
230 Behala Paschim DR. INDRANIL KHAN BJP
231 Maheshtala SUBHASIS DAS TMC
232 Budge Budge ASHOK KUMAR DEB TMC
233 Metiaburuz ABDUL KHALEQUE MOLLA TMC
234 Kolkata Port FIRHAD HAKIM TMC
235 Bhabanipur MAMATA BANERJEE TMC
236 Rashbehari SWAPAN DASGUPTA BJP
237 Ballygunge SOBHANDEB CHATTOPADHYAY TMC
238 Chowrangee BANDYOPADHYAY NAYNA TMC
239 Entally SANDIPAN SAHA TMC
240 Beleghata KUNAL KUMAR GHOSH TMC
241 Jorasanko VIJAY OJHA BJP
242 Shyampukur PURNIMA CHAKRABORTY BJP
243 Maniktala TAPAS ROY BJP
244 Kashipur -Belgachhia RITESH TIWARI BJP
245 Bally    
246 Howrah Uttar UMESH RAI BJP
247 Howrah Madhya    
248 Shibpur RUDRANIL GHOSH BJP
249 Howrah Dakshin    
250 Sankrail (SC)    
251 Panchla    
252 Uluberia Purba    
253 Uluberia Uttar (SC)    
254 Uluberia Dakshin SWAMI MANGALANANDA PURI BJP
255 Shyampur DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) BJP
256 Bagnan    
257 Amta AMIT SAMANTA BJP
258 Udaynarayanpur PROBHAKAR PANDIT BJP
259 Jagatballavpur ANUPAM GHOSH BJP
260 Domjur    
261 Uttarpara DIPANJAN CHAKRABORTY BJP
262 Sreerampur    
263 Champdani DILIP SINGH BJP
264 Singur ARUP KUMAR DAS BJP
265 Chandannagar Deepanjan Kumar Guha BJP
266 Chunchura SUBIR NAG BJP
267 Balagarh (SC) SUMANA SARKAR BJP
268 Pandua TUSAR KUMAR MAJUMDAR BJP
269 Saptagram SWARAJ GHOSH BJP
270 Chanditala    
271 Jangipara PROSENJIT BAG BJP
272 Haripal    
273 Dhanekhali (SC)    
274 Tarakeswar SANTU PAN BJP
275 Pursurah BIMAN GHOSH BJP
276 Arambag (SC) BAG HEMANTA BJP
277 Goghat (SC) PRASANTA DIGAR BJP
278 Khanakul SUSANTA GHOSH BJP
279 Khandaghosh (SC)    
280 Bardhaman Dakshin MOUMITA BISWAS MISRA BJP
281 Raina (SC)    
282 Jamalpur (SC) ARUN HALDER BJP
283 Monteswar SAIKAT PANJA BJP
284 Kalna (SC) SIDDHARTHA MAJUMDAR BJP
285 Memari MANAB GUHA BJP
286 Bardhaman Uttar (SC)    
287 Bhatar KARFA SOUMEN BJP
288 Purbasthali Dakshin PRAN KRISHNA TAPADAR BJP
289 Purbasthali Uttar GOPAL CHATTOPADHYAY BJP
290 Katwa KRISHNA GHOSH BJP
291 Ketugram    
292 Mangalkot    
293 Ausgram (SC)    
294 Galsi (SC) RAJU PATRA BJP

 

Published on: May 4, 2026 12:48 PM IST
