Andhra Pradesh Lok Sabha Election Results 2024: Full List of Winners from TDP, BJP, YSRCP

Andhra Pradesh Lok Sabha Elections 2024: The vote counting for the Andhra Pradesh Lok Sabha election is currently underway. As per the Election Commission website, early trends indicate a strong performance by the Telugu Desam Party (TDP). The TDP is leading in most of the assembly seats, surpassing the YSR Congress Party (YSRCP).

List of Winners Constituencies Winners/Leading Amalapuram (Sc) G M HARISH (TDP) Anakapalli C.M.RAMESH (BJP) Anantapur AMBICA G LAKSHMINARAYANA VALMIKI (TDP) Araku (St) GUMMA THANUJA RANI (YSRCP) Bapatla (Sc KRISHNA PRASAD TENNETI (TDP) Chittoor (Sc) DAGGUMALLA PRASADA RAO (TDP) Eluru PUTTA MAHESH KUMAR (TDP) Guntur DR CHANDRA SEKHAR PEMMASANI (TDP) Hindupur B K PARTHASARATHI (TDP) Kadapa Y. S. AVINASH REDDY (YSRCP) Kakinada TANGELLA UDAY SRINIVAS Kurnool BASTIPATI NAGARAJU PANCHALINGALA (TDP) Machilipatnam BALASHOWRY VALLABHANENI (TDP) Nandyal DR BYREDDY SHABARI (TDP) Narasapuram BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA (B.J.P.VARMA) Narasaraopet LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (TDP) Nellore PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY Ongole MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (TDP) Rajahmundry DAGGUBATI PURANDHESHWARI Rajampet P V MIDHUN REDDY (YSRCP) Srikakulam KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU (TDP) Thirupati (Sc) GURUMOORTHY MADDILA (YSRCP) Vijayawada KESINENI SIVANATH (TDP) Visakhapatnam SRIBHARAT MATHUKUMILI (TDP) Vizianagaram APPALANAIDU KALISETTI (TDP)