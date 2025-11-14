Bihar Election Result 2025: Seat-wise full list of winners from BJP, JDU, RJD, LJP, Congress

The NDA has opened a decisive early lead as counting unfolds across Bihar, putting the alliance firmly on track to form the next government. Counting began this morning at 46 centres for all 243 assembly seats, with 243 Returning Officers, an equal number of observers, and more than 18,000 candidate agents overseeing the process.
This election — held in two phases and completed on November 11 — saw 7.45 crore voters choose among 2,616 candidates, in what has been viewed as a crucial test for JD(U) chief Nitish Kumar. Early trends now place him on course to return as Chief Minister for a tenth time, with the NDA sweeping ahead in 191 seats. The BJP leads the tally with 87 seats, followed by JD(U) at 76, LJP(RV) at 21 and others at 7.
The Mahagathbandhan, meanwhile, is trailing with 49 seats, including 35 for the RJD, 6 for the Congress, 1 for VIP and 7 for smaller formations. In Seemanchal too, the NDA is comfortably ahead on 18 of 24 seats. Exit polls had hinted at this momentum, with Axis My India projecting 121–141 seats for the NDA and Today’s Chanakya and Poll Diary forecasting a sweeping majority. Below is the seat-wise table of constituencies, sitting MLAs and 2025 winners.
Bihar Elections 2025: Full list of winners
|Leading Candidates
|Winning/leading party
Agiaon (SC)
MAHESH PASWAN
Alauli (SC)
RAM CHANDRA SADA
Alinagar
MAITHILI THAKUR
Alamnagar
NARENDRA NARAYAN YADAV
Amour
Akhtarul Iman
Amarpur
JAYANT RAJ
Amnour
KRISHAN KUMAR MANTOO
Arrah
QUYAMUDDIN ANSARI
Araria
SHAGUFTA AZIM
Arwal
Maha Nand Singh
Atri
Ajay Yadav
Aurai
Ram Surat Kumar
Aurangabad
Anand Shankar Singh
Asthawan
Jitendra Kumar
Babubarhi
Mina Kumari
Bachhwara
Surendra Mehata
Bagaha
Ram Singh
Bahadurganj
Mohammad Anzar Nayeemi
Bahadurpur
Madan Sahni
Baikunthpur
Prem Shankar Prasad
Bajpatti
Mukesh Kumar Yadav
Bakhri (SC)
Suryakant Paswan
Bakhtiarpur
Aniruddh Kumar
Balrampur
Mahboob Alam
Banka
Ram Narayan Mandal
Bankipur
Nitin Nabin
Banmankhi (SC)
Krishna Kumar Rishi
Baniapur
Vacant
Barauli
Rampravesh Rai
Barhara
Raghvendra Pratap Singh
Barachatti (SC)
Jyoti Devi
Barari
Bijay Singh
Barbigha
Vacant
Barharia
Bachcha Pandey
Baruraj
Arun Kumar Singh
Bathnaha (SC)
Anil Kumar
Belaganj
Manorama Devi
Beldaur
Panna Lal Singh Patel
Belhar
Manoj Yadav
Belsand
Sanjay Kumar Gupta
Benipatti
Vinod Narayan Jha
Benipur
Binay Kumar Choudhary
Bettiah
Renu Devi
Bhagalpur
Ajit Sharma
Bhabua
Vacant
Bhore (SC)
Sunil Kumar
Brahampur
Shambhu Nath Yadav
Buxar
Sanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari
Chainpur
Mohd. Zama khan
Chakai
Sumit Kumar Singh
Chanpatia
Umakant Singh
Chapra
Dr. C. N. Gupta
Chhatapur
Neeraj Kumar Singh
Cheria Bariarpur
Raj Vanshi Mahto
Chenari (SC)
Vacant
Chiraia
Lal Babu Prasad Gupta
Dhamdaha
Leshi Singh
Dhaka
Pawan Kumar Jaiswal
Daraunda
Karnjeet Singh Alias Vyas Singh
Darbhanga
Sanjay Saraogi
Darbhanga Rural
Lalit Kumar Yadav
Danapur
Rit lal Ray
Dehri
Phate Bahadur Singh
Digha
Sanjiv Chaurasia
Dinara
Vijay Kumar Mandal
Dhoraiya (SC)
Bhudeo Choudhary
Dumraon
Ajit Kumar Singh
Ekma
Srikant Yadav
Fatuha
Dr. Ramanand Yadav
Forbesganj
Vidya Sagar Keshari
Gaighat
Niranjan Roy
Garkha (SC)
Surendra Ram
Gaya Town
Prem Kumar
Ghosi
Ram Bali Singh Yadav
Goh
Bhim Kumar Singh
Gopalganj
Kusum Devi
Gopalpur
Narendra Kumar Niraj
Goriakothi
Devesh Kant Singh
Govindganj
Sunil Mani Tiwari
Gobindpur
Md Kamran
Gurua
Vinay Kumar
Hajipur
Awadhesh Singh
Harlakhi
Sudhanshu Shekhar
Harnaut
Hari Narayan Singh
Harsidhi (SC)
Krishnanandan Paswan
Hasanpur
Tej Pratap Yadav
Hathua
Rajesh Kumar Singh
Hayaghat
Ram Chandra Prasad
Hilsa
Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya
Hisua
Nitu Kumari
Imamganj (SC)
Deepa Kumari
Kishanganj
Ijaharul Husain
Islampur
Rakesh Kumar Roushan
Jagdishpur
Ram Vishun Singh
Jale
Jibesh Kumar
Jamalpur
Ajay Kumar Singh
Jamui
Shreyasi Singh
Jehanabad
Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav
Jhanjharpur
Nitish Mishra
Jhajha
Damodar Rawat
Jokihat
Shahnawaz
Kadwa
Shakeel Ahmad Khan
Kahalgaon
Pawan Kumar Yadav
Kalyanpur
Manoj Kumar Yadav
Kalyanpur (SC)
Maheshwar Hazari
Kanti
Mohammad Israil Mansuri
Karakat
Arun Singh
Kargahar
Santosh Kumar Mishra
Kasba
Md. Afaque Alam
Katihar
Tarkishore Prasad
Katoria (ST)
Dr. Nikki Hembrom
Keoti
Murari Mohan Jha
Kesaria
Shalini Mishra
Khagaria
Chhatrapati Yadav
Khajauli
Arun Shankar Prasad
Kochadhaman
Muhammed Izhar Asfi
Korha (SC)
Kavita Devi
Kuchaikote
Amrendra Kumar Pandey
Kumhrar
Arun Kumar Sinha
Kurhani
Kedar Prasad Gupta
Kurtha
Bagi Kumar Verma
Kusheshwar Asthan (SC)
Aman Bhushan Hazari
Kutumba (SC)
Rajesh Kumar
Lakhisarai
Vijay Kumar Sinha
Lalganj
Sanjay Kumar Singh
Laukaha
Bharat Bhushan Mandal
Lauriya
Vinay Bihari
Madhubani
Samir Kumar Mahaseth
Madhuban
Rana Randhir
Madhepura
Chandra Shekhar
Mahishi
Gunjeshwar Sah
Mahua
Mukesh Kumar Raushan
Maharajganj
Vijay Shanker Dubey
Makhdumpur (SC)
Satish Kumar
Maner
Bhai Virendra
Manihari (ST)
Manohar Prasad Singh
Manjhi
Dr. Satyendra Yadav
Marhaura
Jitendra Kumar Ray
Masaurhi (SC)
Rekha Devi
Matihani
Raj Kumar Singh
Minapur
Rajeev Kumar Alias Munna Yadav
Mokama
Neelam Devi
Mohania (SC)
Vacant
Mohiuddinnagar
Rajesh Kumar Singh
Morwa
Ranvijay Sahu
Motihari
Pramod Kumar
Muzaffarpur
Bijendra Chaudhary
Nalanda
Shrawon Kumar
Narpatganj
Jai Prakash Yadav
Raxaul
Pramod Kumar Sinha
Sugauli
Er. Shashi Bhushan Singh
Narkatia
Shamim Ahmad
Narkatiaganj
Rashmi Varma
Nathnagar
Ali Ashraf Siddiqui
Nautan
Narayan Prasad
Nawada
Vacant
Nirmali
Aniruddha Prasad Yadav
Nokha
Anita Devi
Nabinagar
Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh
Obra
Rishi Kumar
Paliganj
Sandeep Saurav
Parbatta
Vacant
Parihar
Gaytri Devi
Paroo
Ashok Kumar Singh
Parsa
Vacant
Mahnar
Bina Singh
Patepur (SC)
Lakhendra Kumar Raushan
Patna Sahib
Nand Kishore Yadav
Phulparas
Sheela Kumari
Phulwari (SC)
Gopal Ravidas
Pirpainti (SC)
Lalan Kumar
Pipra
Rambilash Kamat
Pipra
Shyambabu Prasad Yadav
Pranpur
Nisha Singh
Rajauli (SC)
Prafull Kumar Manjhi
Raja Pakar (SC)
Pratima Kumari
Rajnagar (SC)
Dr. Ramprit Paswan
Rajpur (SC)
Vishwanath Ram
Rajgir (SC)
Kaushal Kishore
Raghunathpur
Harishankar Yadav
Raghopur
Tejashwi Prasad Yadav
Raniganj (SC)
Achmit Rishidev
Ziradei
Amarjeet Kushwaha
Riga
Moti Lal Prasad
Rosera (SC)
Birendra Kumar
Rupauli
Shankar Singh
Runnisaidpur
Pankaj Kumar Mishra
Saharsa
Alok Ranjan
Sahebganj
Raju Kumar Singh
Sahebpur Kamal
Satanand Sambuddha
Sakra (SC)
Ashok Kumar Chodhary
Samastipur
Akhtarul Islam Shahin
Sandesh
Kiran Devi
Sasaram
Rajesh Kumar Gupta
Sarairanjan
Vijay Kumar Choudhary
Suryagarha
Prahlad Yadav
Sheohar
Vacant
Rajpur (SC)
Vishwanath Ram
Sherghati
Manju Agrawal
Sheikhpura
Vijay Kumar
Sikti
Vijay Kumar Mandal
Sikta
Birendra Prasad Gupta
Sikandra (SC)
Prafull Kumar Manjhi
Simri Bakhtiarpur
Yusuf Salahuddin
Singheshwar (SC)
Chandrahas Chaupal
Sitamarhi
Mithilesh Kumar
Sonepur
Dr. Ramanuj Prasad
Sonbarsha (SC)
Ratnesh Sada
Supaul
Bijendra Prasad Yadav
Sursand
Dilip Ray
Triveniganj (SC)
Veena Bharti
|
Thakurganj
|
Saud Alam
|
|
Tarapur
|
Rajiv Kumar Singh
|
|
Teghra
|
Ram Ratan Singh
|
|
Tikari
|
Anil Kumar
|
|
Ujiarpur
|
Alok Kumar Mehta
|
|
Valmiki Nagar
|
Dhirendra Pratap Singh
|
|
Vaishali
|
Siddharth Patel
|
|
Tarari
|
Vishal Prashant
|
|
Taraiya
|
Janak Singh
|
|
Warisnagar
|
Ashok Kumar
|
|
Wazirganj
|
Birendra Singh
|