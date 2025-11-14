Business Today
Business Today Desk
Business Today Desk
  • Updated Nov 14, 2025 1:53 PM IST
Bihar Election Result 2025: Seat-wise full list of winners from BJP, JDU, RJD, LJP, Congress Early trends now place him on course to return as Chief Minister for a tenth time, with the NDA sweeping ahead in 191 seats. The BJP leads the tally with 87 seats, followed by JD(U) at 76, LJP(RV) at 21 and others at 7. 

The NDA has opened a decisive early lead as counting unfolds across Bihar, putting the alliance firmly on track to form the next government. Counting began this morning at 46 centres for all 243 assembly seats, with 243 Returning Officers, an equal number of observers, and more than 18,000 candidate agents overseeing the process. 

This election — held in two phases and completed on November 11 — saw 7.45 crore voters choose among 2,616 candidates, in what has been viewed as a crucial test for JD(U) chief Nitish Kumar. Early trends now place him on course to return as Chief Minister for a tenth time, with the NDA sweeping ahead in 191 seats. The BJP leads the tally with 87 seats, followed by JD(U) at 76, LJP(RV) at 21 and others at 7. 

The Mahagathbandhan, meanwhile, is trailing with 49 seats, including 35 for the RJD, 6 for the Congress, 1 for VIP and 7 for smaller formations. In Seemanchal too, the NDA is comfortably ahead on 18 of 24 seats. Exit polls had hinted at this momentum, with Axis My India projecting 121–141 seats for the NDA and Today’s Chanakya and Poll Diary forecasting a sweeping majority. Below is the seat-wise table of constituencies, sitting MLAs and 2025 winners.

Bihar Elections 2025: Full list of winners

Seats Leading Candidates   Winning/leading party

 

Agiaon (SC)

MAHESH PASWAN     

 

 

Alauli (SC)

RAM CHANDRA SADA

 

Alinagar

MAITHILI THAKUR

 

Alamnagar

NARENDRA NARAYAN YADAV

 

Amour

Akhtarul Iman

 

Amarpur

JAYANT RAJ

 

Amnour

KRISHAN KUMAR MANTOO

 

Arrah

QUYAMUDDIN ANSARI

 

Araria

SHAGUFTA AZIM

 

Arwal

Maha Nand Singh

 

Atri

Ajay Yadav

 

Aurai

Ram Surat Kumar

 

Aurangabad

Anand Shankar Singh

 

Asthawan

Jitendra Kumar

 

Babubarhi

Mina Kumari

 

Bachhwara

Surendra Mehata

 

Bagaha

Ram Singh

 

Bahadurganj

Mohammad Anzar Nayeemi

 

Bahadurpur

Madan Sahni

 

Baikunthpur

Prem Shankar Prasad

 

Bajpatti

Mukesh Kumar Yadav

 

Bakhri (SC)

Suryakant Paswan

 

Bakhtiarpur

Aniruddh Kumar

 

Balrampur

Mahboob Alam

 

Banka

Ram Narayan Mandal

 

Bankipur

Nitin Nabin

 

Banmankhi (SC)

Krishna Kumar Rishi

 

Baniapur

Vacant

 

Barauli

Rampravesh Rai

 

Barhara

Raghvendra Pratap Singh

 

Barachatti (SC)

Jyoti Devi

 

Barari

Bijay Singh

 

Barbigha

Vacant

 

Barharia

Bachcha Pandey

 

Baruraj

Arun Kumar Singh

 

Bathnaha (SC)

Anil Kumar

 

Belaganj

Manorama Devi

 

Beldaur

Panna Lal Singh Patel

 

Belhar

Manoj Yadav

 

Belsand

Sanjay Kumar Gupta

 

Benipatti

Vinod Narayan Jha

 

Benipur

Binay Kumar Choudhary

 

Bettiah

Renu Devi

 

Bhagalpur

Ajit Sharma

 

Bhabua

Vacant

 

Bhore (SC)

Sunil Kumar

 

Brahampur

Shambhu Nath Yadav

 

Buxar

Sanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari

 

Chainpur

Mohd. Zama khan

 

Chakai

Sumit Kumar Singh

 

Chanpatia

Umakant Singh

 

Chapra

Dr. C. N. Gupta

 

Chhatapur

Neeraj Kumar Singh

 

Cheria Bariarpur

Raj Vanshi Mahto

 

Chenari (SC)

Vacant

 

Chiraia

Lal Babu Prasad Gupta

 

Dhamdaha

Leshi Singh

 

Dhaka

Pawan Kumar Jaiswal

 

Daraunda

Karnjeet Singh Alias Vyas Singh

 

Darbhanga

Sanjay Saraogi

 

Darbhanga Rural

Lalit Kumar Yadav

 

Danapur

Rit lal Ray

 

Dehri

Phate Bahadur Singh

 

Digha

Sanjiv Chaurasia

 

Dinara

Vijay Kumar Mandal

 

Dhoraiya (SC)

Bhudeo Choudhary

 

Dumraon

Ajit Kumar Singh

 

Ekma

Srikant Yadav

 

Fatuha

Dr. Ramanand Yadav

 

Forbesganj

Vidya Sagar Keshari

 

Gaighat

Niranjan Roy

 

Garkha (SC)

Surendra Ram

 

Gaya Town

Prem Kumar

 

Ghosi

Ram Bali Singh Yadav

 

Goh

Bhim Kumar Singh

 

Gopalganj

Kusum Devi

 

Gopalpur

Narendra Kumar Niraj

 

Goriakothi

Devesh Kant Singh

 

Govindganj

Sunil Mani Tiwari

 

Gobindpur

Md Kamran

 

Gurua

Vinay Kumar

 

Hajipur

Awadhesh Singh

 

Harlakhi

Sudhanshu Shekhar

 

Harnaut

Hari Narayan Singh

 

Harsidhi (SC)

Krishnanandan Paswan

 

Hasanpur

Tej Pratap Yadav

 

Hathua

Rajesh Kumar Singh

 

Hayaghat

Ram Chandra Prasad

 

Hilsa

Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya

 

Hisua

Nitu Kumari

 

Imamganj (SC)

Deepa Kumari

 

Kishanganj

Ijaharul Husain

 

Islampur

Rakesh Kumar Roushan

 

Jagdishpur

Ram Vishun Singh

 

Jale

Jibesh Kumar

 

Jamalpur

Ajay Kumar Singh

 

Jamui

Shreyasi Singh

 

Jehanabad

Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav

 

Jhanjharpur

Nitish Mishra

 

Jhajha

Damodar Rawat

 

Jokihat

Shahnawaz

 

Kadwa

Shakeel Ahmad Khan

 

Kahalgaon

Pawan Kumar Yadav

 

Kalyanpur

Manoj Kumar Yadav

 

Kalyanpur (SC)

Maheshwar Hazari

 

Kanti

Mohammad Israil Mansuri

 

Karakat

Arun Singh

 

Kargahar

Santosh Kumar Mishra

 

Kasba

Md. Afaque Alam

 

Katihar

Tarkishore Prasad

 

Katoria (ST)

Dr. Nikki Hembrom

 

Keoti

Murari Mohan Jha

 

Kesaria

Shalini Mishra

 

Khagaria

Chhatrapati Yadav

 

Khajauli

Arun Shankar Prasad

 

Kochadhaman

Muhammed Izhar Asfi

 

Korha (SC)

Kavita Devi

 

Kuchaikote

Amrendra Kumar Pandey

 

Kumhrar

Arun Kumar Sinha

 

Kurhani

Kedar Prasad Gupta

 

Kurtha

Bagi Kumar Verma

 

Kusheshwar Asthan (SC)

Aman Bhushan Hazari

 

Kutumba (SC)

Rajesh Kumar

 

Lakhisarai

Vijay Kumar Sinha

 

Lalganj

Sanjay Kumar Singh

 

Laukaha

Bharat Bhushan Mandal

 

Lauriya

Vinay Bihari

 

Madhubani

Samir Kumar Mahaseth

 

Madhuban

Rana Randhir

 

Madhepura

Chandra Shekhar

 

Mahishi

Gunjeshwar Sah

 

Mahua

Mukesh Kumar Raushan

 

Maharajganj

Vijay Shanker Dubey

 

Makhdumpur (SC)

Satish Kumar

 

Maner

Bhai Virendra

 

Manihari (ST)

Manohar Prasad Singh

 

Manjhi

Dr. Satyendra Yadav

 

Marhaura

Jitendra Kumar Ray

 

Masaurhi (SC)

Rekha Devi

 

Matihani

Raj Kumar Singh

 

Minapur

Rajeev Kumar Alias Munna Yadav

 

Mokama

Neelam Devi

 

Mohania (SC)

Vacant

 

Mohiuddinnagar

Rajesh Kumar Singh

 

Morwa

Ranvijay Sahu

 

Motihari

Pramod Kumar

 

Muzaffarpur

Bijendra Chaudhary

 

Nalanda

Shrawon Kumar

 

Narpatganj

Jai Prakash Yadav

 

Raxaul

Pramod Kumar Sinha

 

Sugauli

Er. Shashi Bhushan Singh

 

Narkatia

Shamim Ahmad

 

Narkatiaganj

Rashmi Varma

 

Nathnagar

Ali Ashraf Siddiqui

 

Nautan

Narayan Prasad

 

Nawada

Vacant

 

Nirmali

Aniruddha Prasad Yadav

 

Nokha

Anita Devi

 

Nabinagar

Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh

 

Obra

Rishi Kumar

 

Paliganj

Sandeep Saurav

 

Parbatta

Vacant

 

Parihar

Gaytri Devi

 

Paroo

Ashok Kumar Singh

 

Parsa

Vacant

 

Mahnar

Bina Singh

 

Patepur (SC)

Lakhendra Kumar Raushan

 

Patna Sahib

Nand Kishore Yadav

 

Phulparas

Sheela Kumari

 

Phulwari (SC)

Gopal Ravidas

 

Pirpainti (SC)

Lalan Kumar

 

Pipra

Rambilash Kamat

 

Pipra

Shyambabu Prasad Yadav

 

Pranpur

Nisha Singh

 

Rajauli (SC)

Prafull Kumar Manjhi

 

Raja Pakar (SC)

Pratima Kumari

 

Rajnagar (SC)

Dr. Ramprit Paswan

 

Rajpur (SC)

Vishwanath Ram

 

Rajgir (SC)

Kaushal Kishore

 

Raghunathpur

Harishankar Yadav

 

Raghopur

Tejashwi Prasad Yadav

 

Raniganj (SC)

Achmit Rishidev

 

Ziradei

Amarjeet Kushwaha

 

Riga

Moti Lal Prasad

 

Rosera (SC)

Birendra Kumar

 

Rupauli

Shankar Singh

 

Runnisaidpur

Pankaj Kumar Mishra

 

Saharsa

Alok Ranjan

 

Sahebganj

Raju Kumar Singh

 

Sahebpur Kamal

Satanand Sambuddha

 

Sakra (SC)

Ashok Kumar Chodhary

 

Samastipur

Akhtarul Islam Shahin

 

Sandesh

Kiran Devi

 

Sasaram

Rajesh Kumar Gupta

 

Sarairanjan

Vijay Kumar Choudhary

 

Suryagarha

Prahlad Yadav

 

Sheohar

Vacant

 

Rajpur (SC)

Vishwanath Ram

 

Sherghati

Manju Agrawal

 

Sheikhpura

Vijay Kumar

 

Sikti

Vijay Kumar Mandal

 

Sikta

Birendra Prasad Gupta

 

Sikandra (SC)

Prafull Kumar Manjhi

 

Simri Bakhtiarpur

Yusuf Salahuddin

 

Singheshwar (SC)

Chandrahas Chaupal

 

Sitamarhi

Mithilesh Kumar

 

Sonepur

Dr. Ramanuj Prasad

 

Sonbarsha (SC)

Ratnesh Sada

 

Supaul

Bijendra Prasad Yadav

 

Sursand

Dilip Ray

 

Triveniganj (SC)

Veena Bharti

 

Thakurganj

Saud Alam

 

Tarapur

Rajiv Kumar Singh

 

Teghra

Ram Ratan Singh

 

Tikari

Anil Kumar

 

Ujiarpur

Alok Kumar Mehta

 

Valmiki Nagar

Dhirendra Pratap Singh

 

Vaishali

Siddharth Patel

 

Tarari

Vishal Prashant

 

Taraiya

Janak Singh

 

Warisnagar

Ashok Kumar

 

Wazirganj

Birendra Singh

 

 

Published on: Nov 14, 2025 1:53 PM IST
