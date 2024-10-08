Jammu and Kashmir Election Results 2024: List of winners and constituencies

The National Conference and Congress alliance has done exceedingly well in the recently conducted Jammu and Kashmir assembly elections 2024. The BJP has won 27 seats whereas the NC has bagged 39 so far, according to the ECI website.
The Congress has won on 6 seats whereas the People's Democratic Party (PDP) has won three assembly seats so far. Seven independents have also won in Jammu and Kashmir, the ECI further said. Aam Aadmi Party's (AAP) Mehraj Malik has won the Doda seat.
Voting took place across the 90 constituencies of Jammu & Kashmir took place in three phases -- September 18, 25, and October 1. The counting of votes is currently underway till 6pm. This was the first time that the union territory voted in an assembly poll since 2014 and also the first after abrogation of Article 370. A total of 1,031 candidates were in the fray in Jammu & Kashmir.
Jammu and Kashmir: List of constituencies and winners
|Constituency
|Winning/Leading Candidates
|Party
|SRIGUFWARA - BIJBEHARA
|BASHIR AHMAD SHAH VEERI
|NATIONAL CONFERENCE
|KATHUA(SC)
|DR BHARAT BHUSHAN
|BHARATIYA JANATA PARTY
|PULWAMA
|WAHEED UR REHMAN PARA
|PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
|BUDGAM
|OMAR ABDULLAH
|NATIONAL CONFERENCE
|GANDERBAL
|OMAR ABDULLAH
|NATIONAL CONFERENCE
|NAGROTA
|DEVENDER SINGH RANA
|BJP
|HANDWARA
|SAJAD GANI LONE
|PEOPLE'S CONFERENCE
|CENTRAL SHALTENG
|TARIQ HAMEED KARRA
|CONGRESS
|UDHAMPUR EAST
|RANBIR SINGH PATHANIA
|BJP
|SUCHETGARH (SC)
|GHARU RAM
|BJP
|RAMNAGAR (SC)
|SUNIL BHARDWAJ
|BJP
|JAMMU NORTH
|SHAM LAL SHARMA
|BJP
|JAMMU WEST
|ARVIND GUPTA
|BJP
|BASOHLI
|DARSHAN KUMAR
|BJP
|BILLAWAR
|SATISH KUMAR SHARMA
|BJP
|CHENANI
|BALWANT SINGH MANKOTIA
|BJP
|PADDER-NAGSENI
|SUNIL KUMAR SHARMA
|BJP
|REASI
|KULDEEP RAJ DUBEY
|BJP
|
KUPWARA
|MIR MOHAMMAD FAYAZ
|
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
|DODA
|MEHRAJ MALIK
|AAM AADMI PARTY
|PAMPORE
|HASNAIN MASOODI
|NATIONAL CONFERENCE
|KARNAH
|JAVAID AHMAD MIRCHAL
|NATIONAL CONFERENCE
|LAL CHOWK
|SHEIKH AHSAN AHMED
|NATIONAL CONFERENCE
|GUREZ (ST)
|NAZIR AHMAD KHAN
|NATIONAL CONFERENCE
|ZADIBAR
|TANVIR SADIQ
|NATIONAL CONFERENCE
|HAZRATBAL
|SALMAN AGAR
|NATIONAL CONFERENCE
|D.H. PORA
|SAKEENA MASOOD
|NATIONAL CONFERENCE
|ANANTNAG
|PEERZADA MOHAMMAD SYED
|CONGRESS
|DOORU
|GULAM AHMAD MIR
|CONGRESS
|RAJOURI (ST)
|IFTKAR AHMED
|CONGRESS
|INDERWAL
|PAYARE LAL SHARMA
|INDEPENDENT
|SURANKOTE (ST)
|CHUDHARY MOHAMMED AKRAM
|INDEPENDENT
|R.S. PURA- JAMMU SOUTH
|DR NARINDER SINGH RAINA
|BJP
|KHANSAHIB
|SAIF UD DIN BHAT
|NATIONAL CONFERENCE
|TREHGAM
|SAIFULLAH MIR
|NATIONAL CONFERENCE
|BANI
|DR RAMESHWAR SINGH
|INDEPENDENT
|KISHTWAR
|SHAGUN PARIHAR
|BJP
|HIRANAGAR
|VIJAY KUMAR
|BJP
|BAHU
|VIKRAM RANDHAWA
|BJP
|BEERWAH
|SHAFI AHMAD WANI
|NATIONAL CONFERENCE
|PAHALGAM
|ALTAF AHMAD WANI
|NATIONAL CONFERENCE
|PATTAN
|JAVAID RIYAZ
|NATIONAL CONFERENCE
|BARAMULLA
|JAVID HASSAN BAIG
|NATIONAL CONFERENCE
|KOKERNAG
|ZAFAR ALI KHATANA
|NATIONAL CONFERENCE
|ANANTNAG WEST
|ABDUL MAJEED BHAT
|NATIONAL CONFERENCE
|BUDHAL (ST)
|JAVAID IQBAL
|NATIONAL CONFERENCE
|RAFIABAD
|JAVIS HASSAN BAIG
|NATIONAL CONFERENCE
|GULMARG
|PIRZADA FAROOQ AHMED SHAH
|NATIONAL CONFERENCE
|KHANYAR
|ALI MOHAMMAD SAGAR
|
NATIONAL CONFERENCE
|KATHUA (SC)
|DR BHARAT BHUSHAN
|BJP
|SOPORE
|IRSHAD RASOOL KAR
|NATIONAL CONFERENCE
|SONAWARI
|HILAL AKBAR LONE
|NATIONAL CONFERENCE
|KANGAN (ST)
|MIAN MEHAR ALI
|NATIONAL CONFERENCE
|CHANNAPORA
|MUSHTAQ GUROO
|NATIONAL CONFERENCE
|EIDGAH
|MUBARIK GUL
|NATIONAL CONFERENCE
|UDHAMPUR WEST
|PAWAN KUMAR GUPTA
|BJP
|VIJAYPUR
|CHANDER PARKASH
|BJP
|BANDIPORA
|NIZAM UDDIN BHAT
|CONGRESS
|CHADOORA
|ALI MOHAMMAD DAR
|NATIONAL CONFERENCE
|RAMBAN
|ARJUN SINGH RAJU
|NATIONAL CONFERENCE
|RAJPORA
|GHULAM MOHI UDDIN MIR
|NATIONAL CONFERENCE
|NOWSHERA
|SURINDER KUMAR CHOUDHARY
|NATIONAL CONFERENCE
|ZAINAPORA
|SHOWKAT HUSSAIN GANIE
|NATIONAL CONFERENCE
|SHRI MATA VAISHNO DEVI
|BALDEV RAJ SHARMA
|BJP
|JASROTA
|RAJIV JASROTIA
|BJP
|JAMMU EAST
|YUDHVIR SETHI
|BJP
|WAGOORA-KREERI
|IRFAN HAFIZ LONE
|CONGRESS
|KARNAH
|JAVAID AHMAD MIRCHAL
|NATIONAL CONFERENCE
|HABBAKADAL
|SHAMIM FIRDOUS
|NATIONAL CONFERENCE
|CHRAR-i-SHARIEF
|ADVOCATE ABDUL RAHIM RATHER
|NATIONAL CONFERENCE
|SHANGUS-ANANTNAG EAST
|REYAZ AHMAD KHAN
|NATIONAL CONFERENCE
|BANIHAL
|SAJAD SHAHEEN
|NATIONAL CONFERENCE
|BISHNAH (SC)
|RAJEEV KUMAR
|BJP
|RAMGARH (SC)
|DR DEVINDER KUMAR MANYAL
|BJP
|SHOPIAN
|SHABIR AHMAD KULLAY
|
INDEPENDENT
|TRAL
|RAFIQ AHMAD NAIK
|
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
|DODA WEST
|SHAKTI RAJ PARIHAR
|BJP
|AKHNOOR (SC)
|MOHAN LAL
|BJP
|MARH (SC)
|SURINDER KUMAR
|BJP
|KALAKOTE-SUNDERBANI
|RANDHIR SINGH
|BJP
|MENDHAR (ST)
|JAVED AHMED RANA
|NATIONAL CONFERENCE
|LANGATE
|KHURSHEED AHMAD SHIEKH
|INDEPENDENT
|CHHAMB
|SATISH SHARMA
|INDEPENDENT
|THANNAMANDI
|MUZAFFAR IQBAL KHAN
|INDEPENDENT
|SAMBA
|SURJEET SINGH SLATHIA
|BJP
|BHADARWAH
|DALEEP SINGH
|BJP
|LOLAB
|QAYSAR JAMSHAID LONE
|NATIONAL CONFERENCE
|URI
|SAJJAD SHAFI
|NATIONAL CONFERENCE
|DEVSAR
|PEERZADA FEROZE AHAMAD
|NATIONAL CONFERENCE
|GULABGARH
|KHURSHIED AHMED
|NATIONAL CONFERENCE
|POONCH HAVELI
|AJAZ AHMED JAN
|NATIONAL CONFERENCE
|KULGAM
|MOHAMAD YOUSUF TARIGAMI
|CPI(M)
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