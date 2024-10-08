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Jammu and Kashmir Election Results 2024: List of winners and constituencies

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Jammu and Kashmir Election Results 2024: List of winners and constituencies

J&K Assembly Election Results: The Congress-NC combine is leading on 50-plus seats, with the alliance's lead extending to 52 seats. 

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This was the first time that the union territory voted in an assembly poll since 2014 and also the first after abrogation of Article 370. This was the first time that the union territory voted in an assembly poll since 2014 and also the first after abrogation of Article 370.

The National Conference and Congress alliance has done exceedingly well in the recently conducted Jammu and Kashmir assembly elections 2024. The BJP has won 27 seats whereas the NC has bagged 39 so far, according to the ECI website.

The Congress has won on 6 seats whereas the People's Democratic Party (PDP) has won three assembly seats so far. Seven independents have also won in Jammu and Kashmir, the ECI further said. Aam Aadmi Party's (AAP) Mehraj Malik has won the Doda seat.

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Voting took place across the 90 constituencies of Jammu & Kashmir took place in three phases -- September 18, 25, and October 1. The counting of votes is currently underway till 6pm.  This was the first time that the union territory voted in an assembly poll since 2014 and also the first after abrogation of Article 370. A total of 1,031 candidates were in the fray in Jammu & Kashmir.

Jammu and Kashmir: List of constituencies and winners 

Constituency Winning/Leading Candidates Party
SRIGUFWARA - BIJBEHARA BASHIR AHMAD SHAH VEERI NATIONAL CONFERENCE
KATHUA(SC) DR BHARAT BHUSHAN BHARATIYA JANATA PARTY
PULWAMA WAHEED UR REHMAN PARA PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
BUDGAM OMAR ABDULLAH NATIONAL CONFERENCE
GANDERBAL OMAR ABDULLAH NATIONAL CONFERENCE
NAGROTA DEVENDER SINGH RANA BJP
HANDWARA SAJAD GANI LONE PEOPLE'S CONFERENCE
CENTRAL SHALTENG TARIQ HAMEED KARRA CONGRESS
UDHAMPUR EAST RANBIR SINGH PATHANIA BJP
SUCHETGARH (SC) GHARU RAM BJP
RAMNAGAR (SC) SUNIL BHARDWAJ BJP
JAMMU NORTH SHAM LAL SHARMA BJP
JAMMU WEST ARVIND GUPTA BJP
BASOHLI DARSHAN KUMAR BJP
BILLAWAR SATISH KUMAR SHARMA BJP
CHENANI BALWANT SINGH MANKOTIA BJP
PADDER-NAGSENI SUNIL KUMAR SHARMA BJP
REASI KULDEEP RAJ DUBEY BJP

KUPWARA

 MIR MOHAMMAD FAYAZ

PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
DODA MEHRAJ MALIK AAM AADMI PARTY
PAMPORE HASNAIN MASOODI NATIONAL CONFERENCE
KARNAH JAVAID AHMAD MIRCHAL NATIONAL CONFERENCE
LAL CHOWK SHEIKH AHSAN AHMED NATIONAL CONFERENCE
GUREZ (ST) NAZIR AHMAD KHAN NATIONAL CONFERENCE
ZADIBAR TANVIR SADIQ NATIONAL CONFERENCE
HAZRATBAL SALMAN AGAR NATIONAL CONFERENCE
D.H. PORA SAKEENA MASOOD NATIONAL CONFERENCE
ANANTNAG PEERZADA MOHAMMAD SYED CONGRESS
DOORU GULAM AHMAD MIR CONGRESS
RAJOURI (ST) IFTKAR AHMED CONGRESS
INDERWAL PAYARE LAL SHARMA INDEPENDENT
SURANKOTE (ST) CHUDHARY MOHAMMED AKRAM INDEPENDENT
R.S. PURA- JAMMU SOUTH DR NARINDER SINGH RAINA BJP
KHANSAHIB SAIF UD DIN BHAT NATIONAL CONFERENCE
TREHGAM SAIFULLAH MIR NATIONAL CONFERENCE
BANI DR RAMESHWAR SINGH INDEPENDENT
KISHTWAR SHAGUN PARIHAR BJP
HIRANAGAR  VIJAY KUMAR BJP
BAHU VIKRAM RANDHAWA BJP
BEERWAH SHAFI AHMAD WANI NATIONAL CONFERENCE
PAHALGAM ALTAF AHMAD WANI NATIONAL CONFERENCE
PATTAN JAVAID RIYAZ NATIONAL CONFERENCE
BARAMULLA JAVID HASSAN BAIG NATIONAL CONFERENCE
KOKERNAG ZAFAR ALI KHATANA NATIONAL CONFERENCE
ANANTNAG WEST ABDUL MAJEED BHAT NATIONAL CONFERENCE
BUDHAL (ST) JAVAID IQBAL NATIONAL CONFERENCE
RAFIABAD JAVIS HASSAN BAIG NATIONAL CONFERENCE
GULMARG PIRZADA FAROOQ AHMED SHAH NATIONAL CONFERENCE
KHANYAR ALI MOHAMMAD SAGAR

NATIONAL CONFERENCE
KATHUA (SC) DR BHARAT BHUSHAN BJP
SOPORE IRSHAD RASOOL KAR NATIONAL CONFERENCE
SONAWARI HILAL AKBAR LONE NATIONAL CONFERENCE
KANGAN (ST) MIAN MEHAR ALI NATIONAL CONFERENCE
CHANNAPORA MUSHTAQ GUROO NATIONAL CONFERENCE
EIDGAH MUBARIK GUL NATIONAL CONFERENCE
UDHAMPUR WEST PAWAN KUMAR GUPTA BJP
VIJAYPUR CHANDER PARKASH BJP
BANDIPORA NIZAM UDDIN BHAT CONGRESS
CHADOORA ALI MOHAMMAD DAR NATIONAL CONFERENCE
RAMBAN ARJUN SINGH RAJU NATIONAL CONFERENCE
RAJPORA GHULAM MOHI UDDIN MIR NATIONAL CONFERENCE
NOWSHERA SURINDER KUMAR CHOUDHARY NATIONAL CONFERENCE
ZAINAPORA SHOWKAT HUSSAIN GANIE NATIONAL CONFERENCE
SHRI MATA VAISHNO DEVI BALDEV RAJ SHARMA BJP
JASROTA RAJIV JASROTIA BJP
JAMMU EAST YUDHVIR SETHI BJP
WAGOORA-KREERI IRFAN HAFIZ LONE CONGRESS
KARNAH JAVAID AHMAD MIRCHAL NATIONAL CONFERENCE
HABBAKADAL SHAMIM FIRDOUS NATIONAL CONFERENCE
CHRAR-i-SHARIEF ADVOCATE ABDUL RAHIM RATHER NATIONAL CONFERENCE
SHANGUS-ANANTNAG EAST REYAZ AHMAD KHAN NATIONAL CONFERENCE
BANIHAL SAJAD SHAHEEN NATIONAL CONFERENCE
BISHNAH (SC) RAJEEV KUMAR BJP
RAMGARH (SC) DR DEVINDER KUMAR MANYAL BJP
SHOPIAN SHABIR AHMAD KULLAY

INDEPENDENT
TRAL RAFIQ AHMAD NAIK

PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY
DODA WEST SHAKTI RAJ PARIHAR BJP
AKHNOOR (SC) MOHAN LAL BJP
MARH (SC) SURINDER KUMAR BJP
KALAKOTE-SUNDERBANI RANDHIR SINGH BJP
MENDHAR (ST) JAVED AHMED RANA NATIONAL CONFERENCE
LANGATE KHURSHEED AHMAD SHIEKH INDEPENDENT
CHHAMB SATISH SHARMA INDEPENDENT
THANNAMANDI MUZAFFAR IQBAL KHAN INDEPENDENT
SAMBA SURJEET SINGH SLATHIA BJP
BHADARWAH DALEEP SINGH BJP
LOLAB QAYSAR JAMSHAID LONE NATIONAL CONFERENCE
URI SAJJAD SHAFI NATIONAL CONFERENCE
DEVSAR PEERZADA FEROZE AHAMAD NATIONAL CONFERENCE
GULABGARH KHURSHIED AHMED NATIONAL CONFERENCE
POONCH HAVELI AJAZ AHMED JAN NATIONAL CONFERENCE
KULGAM MOHAMAD YOUSUF TARIGAMI CPI(M)

Published on: Oct 08, 2024, 12:31 PM IST
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