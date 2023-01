Indian Railways: List of trains cancelled today due to fog, other reasons

The Indian Railways has cancelled hundreds of trains scheduled for 5 and 6 January due to intense fog and other reasons. For Thursday, the railway cancelled 296 trains and 266 for Friday. Trains that have been cancelled include express, passengers, and mails from almost all zones.

Among the special trains that have been cancelled are New Delhi-Kanpur Shatabdi (12033), Howrah-NJP Shatabdi (12041), Delhi-Azamgarh Kaifiat Express (12225), Amritsar-Kolkata Durgiana Express (12358), Anand Vihar-Gorakhpur Hamsafar (12572), Sitamarhi-Anand Vihar Lichchivi Express (14005), Prayagraj Sangam-Chandigarh Unchahar Express (14217).

Indian Railways: List of cancelled trains on 5 January

12033 CNB NDLS SHT: KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)

12034 NDLS -CNB SHATABDI: NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)

12041 SHATABDI EXPRESS: HOWRAH JN (HWH) - NEW JALPAIGURI (NJP)

12042 SHATABDI EXPRESS: NEW JALPAIGURI (NJP) - HOWRAH JN (HWH)

12225 KAIFIAT EXP: AZAMGARH (AMH) - DELHI JN. (DLI)

12241 CDG-ASR SUPERFAST: CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)

12358 ASR KOAA DURGIANA EXPRESS: AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

12363 KOAA HDB SF EXP: KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - HALDIBARI (HDB)

12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP: BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12369 HWH DDN KUMBHA EXP: HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)

12370 DDN HWH KUMBHA EXP: DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)

12561 SWANTRATA SENANI EXPRESS: JAYNAGAR (JYG) - NEW DELHI (NDLS)

12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP: ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)

12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC: LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC: ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)

12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP: HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12988 AII SDAH EXP: AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)

13257 DNR-ANVT JANSADHARAN EXP: DANAPUR (DNR) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

13309 CPU-PRYJ EXPRESS: CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)

13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP: VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)

14004 NDLS-MLDT EXPRESS: NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)

14005 LICHCHIVI EXPRESS: SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

14213 BSB-GD INTERCITY: VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)

14217 UNCHAHAR EXP: PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)

14229 PYGS-HW EXP: PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)

14235 VARANASI-BAREILLY EXP: VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14265 BSB DDN EXP: BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)

14307 PYGS -BE PASS EXP: PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)

14523 MFP-UMB EXPRESS: BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB)

15035 DLI-KGM S K EXP: DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)

15054 LJN-CPR-EXP: LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR)

15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP: BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)

15128 NDLS -BSBS K V EXP: NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)

15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS: VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)

15279 PURABIYA EXPRESS: SAHARSA JN (SHC) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15552 BCY-DBG ANTYODAYA EXP: VARANASI CITY (BCY) - DARBHANGA JN (DBG)

15621 KYQ-ANVT EXPRESS: KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS: NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI: EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

22405 BGP-ANVT GARIB RATH: BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

01606 PTK-JMKR EXP SPL: JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PTK-JDNX SPL: PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BJPL-PTK EXP SPL: BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01609 PTK-BJPL XPRES SPL: PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BJPL-PTK SPL: BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01625 DUI-BTI MEXP SPL: DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)

01626 BTI-DUI MEXP SPL: BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)

01811 LAR-JHS UR EXP SPL: LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)

01812 JHS-LAR UR EXP SPL: VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LALITPUR (LAR)

01820 LAR-BINA UR EXP SPL: LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)

01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL: VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)

01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP: LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)

02101 CSMT-MMR SPL: CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)

02102 MMR-CSMT SPL: MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)

04029 GHH-FN DMU: GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)

04041 DEE-FN SPL: DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)

04148 MTC-GZB SPL: MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)

04203 AYC-LKO MEX SPL: AYODHYA CANTT (AYC) - LUCKNOW (LKO)

04204 LKO-AYC MEX SPL: LUCKNOW (LKO) - AYODHYA CANTT (AYC)

04383 PYGS- JNU EXP SPL: PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)

04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL: DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)

04408 SSB-PWL EXP SPL: SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)

04424 JIND- DELHI EXP SPL: JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)

04464 FZR - LDH EXP SPL: FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

04549 UMB - PTA EXP SPL: AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)

04568 NLDM-UMB SPL: NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)

04601 PTK-JDNX PASSANGER: PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

04625 LDH-FZR DMU MEX SPL: LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04901 DEE-FN SPL: DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)

04909 DLI-PNP SPL: DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)

04912 GZB-PWL CAR EMU: GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)

04916 NDLS-PWL EXP SPL: NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)

04919 KSV-NDLS EXP SPL: KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)

04927 NDLS-SSB EXP SPL: NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)

04977 ROK-BNW EXP SPL: ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)

04987 DELHI JIND EXP SPL: DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)

04997 LDH-FZR MEXP: LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

05035 SV-GKP UNRESERVED EXP: SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GD-STP SPL: GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05334 MB-RMR EXP: MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

05427 AMH-BCY UNRESERVED SPL: AZAMGARH (AMH) - VARANASI CITY (BCY)

05428 BCY-AMH UNRESERVED SPL: VARANASI CITY (BCY) - AZAMGARH (AMH)

05459 STP-SPN UR SPL: SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP: NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA: HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05749 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL: NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)

05751 NJP-HDB PASSENGER SPL: NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)

06802 CBE-SA MEMU EXP SPL: COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)

06921 DBNK-ASR DMU: AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)