Tamil Nadu Election Results: Full list of winners from DMK, TVK, AIADMK, BJP

Counting of votes for the 234 assembly seats is currently underway. 

Business Today Desk
  • Updated May 4, 2026 6:32 PM IST
Tamil Nadu election results: Check the full list of winners here

Tamil Nadu Election Results | The Thalapathy Vijay-led Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is likely to reach the halfway mark in Tamil Nadu as the counting of votes is still underway. 

The AIADMK, led by Edappadi Palanisami, is leading on 72 seats at present. The DMK, led by Chief Minister MK Stalin, is likely to be the third wheel in Tamil Nadu's politics as it is leading on 57 seats. 

Most exit polls have predicted a comfortable majority for the DMK in West Bengal. 

(The list will be updated as results are declared.)

Tamil Nadu election 2026: Full list of winners

SN Tamil Nadu Assembly Constituencies Winners/Leading Political Party
       
1 Gummidipoondi S Vijayakumar  TVK
2 Ponneri (SC) Dr Ravi MS TVK
3 Tiruttani G Hari AIADMK
4 Thiruvallur Dr T Arunkumar TVK
5 Poonamallee (SC) Prakasam R TVK
6 Avadi R Ramesh Kumar TVK
7 Maduravoyal Rhevanth Charan TVK
8 Ambattur Balamurugan G TVK
9 Madavaram ML Vijayprabhu TVK
10 Thiruvottiyur Senthil Kumar N TVK
11 Dr. Radhakrishnan Nagar N Marie Wilson TVK
12 Perambur Thalapathy Vijjay TVK
13 Kolathur V S Babu TVK
14 Villivakkam Aadhav Arjuna TVK
15 Thiru-Vi-Ka Nagar (SC) M R Pallavi TVK
16 Egmore (SC)    
17 Royapuram Vijay Dhamu TVK
18 Harbour P K Sekarbabu DMK
19 Chepauk-Thiruvallikeni Udhayanidhi Stalin DMK
20 Thousand Lights JCD Prabhakar TVK
21 Anna Nagar VK Ramkumar TVK
22 Virugampakkam Sabarinathan R TVK
23 Saidapet    
24 T. Nagar    
25 Mylapore Venkataramanan P TVK
26 Velachery Kumar R TVK
27 Shozhinganallur    
28 Alandur M Harish TVK
29 Sriperumbudur (SC)    
30 Pallavaram    
31 Tambaram    
32 Chengalpattu    
33 Thiruporur    
34 Cheyyur (SC) Rajasekar E DMK
35 Madurantakam (SC) Maragatham Kumaravel K AIADMK
36 Uthiramerur J Munirathnam TVK
37 Kancheepuram    
38 Arakkonam (SC)    
39 Sholinghur K Saravanan PMK
40 Katpadi V Ramu AIADMK
41 Ranipet R Gandhi DMK
42 Arcot SM Sukumar AIADMK
43 Vellore P Karthikeyan DMK
44 Anaikattu D Velazhagan AIADMK
45 K. V. Kuppam (SC)    
46 Gudiyattam (SC)    
47 Vaniyambadi    
48 Ambur Imthiyaz Pandarattudu Abdu TVK
49 Jolarpet Veeramani KC AIADMK
50 Tirupattur    
51 Uthangarai (SC)    
52 Bargur    
53 Krishnagiri    
54 Veppanahalli    
55 Hosur Balakrishnareddy P TVK
56 Thalli T Ramachandran CPI
57 Palacode    
58 Pennagaram    
59 Dharmapuri Sowmiya Anbumani PMK
60 Pappireddippatti Maragatham Vetrivel AIADMK
61 Harur (SC)    
62 Chengam (SC)    
63 Tiruvannamalai    
64 Kilpennathur    
65 Kalasapakkam Agri Krishnamurthy SS  
66 Polur    
67 Arani Jayasudha L AIADMK
68 Cheyyar Mukkur N Subramanian AIADMK
69 Vandavasi (SC)    
70 Gingee A Ganeshkumar  PMK
71 Mailam    
72 Tindivanam (SC) Arjunan P AIADMK
73 Vanur (SC)    
74 Villupuram    
75 Vikravandi C Sivakumar PMK
76 Tirukkoyilur    
77 Ulundurpettai Vasanthavel G R DMK
78 Rishivandiyam    
79 Sankarapuram    
80 Kallakurichi (SC)    
81 Gangavalli (SC)    
82 Attur (SC) Jayasankaran AP AIADMK
83 Yercaud (ST)    
84 Omalur    
85 Mettur Midhun Chakravarty M DMK
86 Edappadi Edappadi K Palanisami AIADMK
87 Sankari    
88 Salem West    
89 Salem North    
90 Salem South    
91 Veerapandi    
92 Rasipuram (SC) D Logesh Tamilselvan TVK
93 Senthamangalam (ST) P Chandrasekar TVK
94 Namakkal    
95 Paramathi Velur    
96 Tiruchengodu    
97 Kumarapalayam    
98 Erode East M Vijay Balaji TVK
99 Erode West    
100 Modakkurichi    
101 Dharapuram (SC)    
102 Kangayam    
103 Perundurai    
104 Bhavani    
105 Anthiyur    
106 Gobichettipalayam KA Sengottaiyan TVK
107 Bhavanisagar (SC)    
108 Udhagamandalam    
109 Gudalur (SC) Dhravidamani M DMK
110 Coonoor M Raju DMK
111 Mettupalayam    
112 Avanashi (SC)    
113 Tiruppur North    
114 Tiruppur South    
115 Palladam    
116 Sulur    
117 Kavundampalayam Kanimozhi Santhosh TVK
118 Coimbatore North V Sampathkumar  TVK
119 Thondamuthur SP Velumani AIADMK
120 Coimbatore South V Senthil Balaji DMK
121 Singanallur    
122 Kinathukadavu Vignesh K TVK
123 Pollachi Pollachi V Jayaraman AIADMK
124 Valparai (SC) Kutty aka Sudhakar A DMK
125 Udumalaipettai Jayakumar M  DMK
126 Madathukulam R Jayaramankrishnan DMK
127 Palani    
128 Oddanchatram    
129 Athoor    
130 Nilakkottai (SC)    
131 Natham    
132 Dindigul    
133 Vedasandur    
134 Aravakurichi    
135 Karur    
136 Krishnarayapuram (SC)    
137 Kulithalai    
138 Manapparai    
139 Srirangam    
140 Tiruchirappalli West KN Nehru DMK
141 Tiruchirappalli East Thalapathy Vijay TVK
142 Thiruverumbur    
143 Lalgudi Leema Rose Martin AIADMK
144 Manachanallur    
145 Musiri M Vignesh TVK
146 Thuraiyur (SC)    
147 Perambalur (SC)    
148 Kunnam    
149 Ariyalur    
150 Jayankondam G Vaithilingam PMK
151 Tittakudi (SC)    
152 Vriddhachalam    
153 Neyveli    
154 Panruti    
155 Cuddalore AS Chandarasekaran Congress
156 Kurinjipadi    
157 Bhuvanagiri    
158 Chidambaram    
159 Kattumannarkoil (SC)    
160 Sirkazhi (SC)    
161 Mayiladuthurai Jamal Mohamed Younoos YN Congress
162 Poompuhar    
163 Nagapattinam    
164 Kilvelur (SC)    
165 Vedaranyam OS Manyam AIADMK
166 Thiruthuraipoondi (SC)    
167 Mannargudi    
168 Thiruvarur    
169 Nannilam    
170 Thiruvidaimarudur (SC)    
171 Kumbakonam    
172 Papanasam    
173 Thiruvaiyaru    
174 Thanjavur R Vijaysarvanan TVK
175 Orathanadu    
176 Pattukkottai    
177 Peravurani    
178 Gandharvakottai (SC)    
179 Viralimalai    
180 Pudukkottai    
181 Thirumayam    
182 Alangudi Siva V Meyyanathan DMK
183 Aranthangi    
184 Karaikudi    
185 Tiruppattur    
186 Sivaganga    
187 Manamadurai (SC)    
188 Melur P Viswanathan Congress
189 Madurai East S Karthikeyan TVK
190 Sholavandan (SC)    
191 Madurai North A Kallanai TVK
192 Madurai South MM Gopison  TVK
193 Madurai Central Madhur Badhurudeen TVK
194 Madurai West SR Thangapandi TVK
195 Thiruparankundram R Nirmalkumar TVK
196 Thirumangalam M Manimaran DMK
197 Usilampatti M Vijay TVK
198 Andipatti A Maharajan DMK
199 Periyakulam (SC) G Sabari Iyngaran TVK
200 Bodinayakanur O Panneerselvam DMK
201 Cumbum N Eramakrishnan DMK
202 Rajapalayam    
203 Srivilliputhur (SC)    
204 Sattur Ajith M TVK
205 Sivakasi    
206 Virudhunagar Selvam P TVK
207 Aruppukkottai    
208 Tiruchuli    
209 Paramakudi (SC)    
210 Tiruvadanai    
211 Ramanathapuram    
212 Mudhukulathur    
213 Vilathikulam    
214 Thoothukkudi Srinath TVK
215 Tiruchendur    
216 Srivaikuntam G Saravanan TVK
217 Ottapidaram (SC)    
218 Kovilpatti    
219 Sankarankovil (SC)    
220 Vasudevanallur (SC)    
221 Kadayanallur    
222 Tenkasi    
223 Alangulam    
224 Tirunelveli Murughan RS TVK
225 Ambasamudram Dr Esakki Subaya AIADMK
226 Palayamkottai M. Abdul Wahab DMK
227 Nanguneri    
228 Radhapuram V Narayanan Reddiarpati TVK
229 Kanniyakumari    
230 Nagercoil    
231 Colachel Tharahai Cuthbert Congress
232 Padmanabhapuram Chellaswamy R CPI(M)
233 Vilavancode Praveen TT Congress
234 Killiyoor Rajesh Kumar S Congress

 

Published on: May 4, 2026 12:20 PM IST
