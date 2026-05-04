Tamil Nadu Election Results: Full list of winners from DMK, TVK, AIADMK, BJP

Tamil Nadu Election Results | The Thalapathy Vijay-led Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is likely to reach the halfway mark in Tamil Nadu as the counting of votes is still underway.
The AIADMK, led by Edappadi Palanisami, is leading on 72 seats at present. The DMK, led by Chief Minister MK Stalin, is likely to be the third wheel in Tamil Nadu's politics as it is leading on 57 seats.
Most exit polls have predicted a comfortable majority for the DMK in West Bengal.
Counting of votes for the 234 assembly seats is currently underway.
(The list will be updated as results are declared.)
CHECK LATEST UPDATES FOR ELECTION RESULTS 2026 HERE
Tamil Nadu election 2026: Full list of winners
|SN
|Tamil Nadu Assembly Constituencies
|Winners/Leading
|Political Party
|1
|Gummidipoondi
|S Vijayakumar
|TVK
|2
|Ponneri (SC)
|Dr Ravi MS
|TVK
|3
|Tiruttani
|G Hari
|AIADMK
|4
|Thiruvallur
|Dr T Arunkumar
|TVK
|5
|Poonamallee (SC)
|Prakasam R
|TVK
|6
|Avadi
|R Ramesh Kumar
|TVK
|7
|Maduravoyal
|Rhevanth Charan
|TVK
|8
|Ambattur
|Balamurugan G
|TVK
|9
|Madavaram
|ML Vijayprabhu
|TVK
|10
|Thiruvottiyur
|Senthil Kumar N
|TVK
|11
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|N Marie Wilson
|TVK
|12
|Perambur
|Thalapathy Vijjay
|TVK
|13
|Kolathur
|V S Babu
|TVK
|14
|Villivakkam
|Aadhav Arjuna
|TVK
|15
|Thiru-Vi-Ka Nagar (SC)
|M R Pallavi
|TVK
|16
|Egmore (SC)
|17
|Royapuram
|Vijay Dhamu
|TVK
|18
|Harbour
|P K Sekarbabu
|DMK
|19
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Udhayanidhi Stalin
|DMK
|20
|Thousand Lights
|JCD Prabhakar
|TVK
|21
|Anna Nagar
|VK Ramkumar
|TVK
|22
|Virugampakkam
|Sabarinathan R
|TVK
|23
|Saidapet
|24
|T. Nagar
|25
|Mylapore
|Venkataramanan P
|TVK
|26
|Velachery
|Kumar R
|TVK
|27
|Shozhinganallur
|28
|Alandur
|M Harish
|TVK
|29
|Sriperumbudur (SC)
|30
|Pallavaram
|31
|Tambaram
|32
|Chengalpattu
|33
|Thiruporur
|34
|Cheyyur (SC)
|Rajasekar E
|DMK
|35
|Madurantakam (SC)
|Maragatham Kumaravel K
|AIADMK
|36
|Uthiramerur
|J Munirathnam
|TVK
|37
|Kancheepuram
|38
|Arakkonam (SC)
|39
|Sholinghur
|K Saravanan
|PMK
|40
|Katpadi
|V Ramu
|AIADMK
|41
|Ranipet
|R Gandhi
|DMK
|42
|Arcot
|SM Sukumar
|AIADMK
|43
|Vellore
|P Karthikeyan
|DMK
|44
|Anaikattu
|D Velazhagan
|AIADMK
|45
|K. V. Kuppam (SC)
|46
|Gudiyattam (SC)
|47
|Vaniyambadi
|48
|Ambur
|Imthiyaz Pandarattudu Abdu
|TVK
|49
|Jolarpet
|Veeramani KC
|AIADMK
|50
|Tirupattur
|51
|Uthangarai (SC)
|52
|Bargur
|53
|Krishnagiri
|54
|Veppanahalli
|55
|Hosur
|Balakrishnareddy P
|TVK
|56
|Thalli
|T Ramachandran
|CPI
|57
|Palacode
|58
|Pennagaram
|59
|Dharmapuri
|Sowmiya Anbumani
|PMK
|60
|Pappireddippatti
|Maragatham Vetrivel
|AIADMK
|61
|Harur (SC)
|62
|Chengam (SC)
|63
|Tiruvannamalai
|64
|Kilpennathur
|65
|Kalasapakkam
|Agri Krishnamurthy SS
|66
|Polur
|67
|Arani
|Jayasudha L
|AIADMK
|68
|Cheyyar
|Mukkur N Subramanian
|AIADMK
|69
|Vandavasi (SC)
|70
|Gingee
|A Ganeshkumar
|PMK
|71
|Mailam
|72
|Tindivanam (SC)
|Arjunan P
|AIADMK
|73
|Vanur (SC)
|74
|Villupuram
|75
|Vikravandi
|C Sivakumar
|PMK
|76
|Tirukkoyilur
|77
|Ulundurpettai
|Vasanthavel G R
|DMK
|78
|Rishivandiyam
|79
|Sankarapuram
|80
|Kallakurichi (SC)
|81
|Gangavalli (SC)
|82
|Attur (SC)
|Jayasankaran AP
|AIADMK
|83
|Yercaud (ST)
|84
|Omalur
|85
|Mettur
|Midhun Chakravarty M
|DMK
|86
|Edappadi
|Edappadi K Palanisami
|AIADMK
|87
|Sankari
|88
|Salem West
|89
|Salem North
|90
|Salem South
|91
|Veerapandi
|92
|Rasipuram (SC)
|D Logesh Tamilselvan
|TVK
|93
|Senthamangalam (ST)
|P Chandrasekar
|TVK
|94
|Namakkal
|95
|Paramathi Velur
|96
|Tiruchengodu
|97
|Kumarapalayam
|98
|Erode East
|M Vijay Balaji
|TVK
|99
|Erode West
|100
|Modakkurichi
|101
|Dharapuram (SC)
|102
|Kangayam
|103
|Perundurai
|104
|Bhavani
|105
|Anthiyur
|106
|Gobichettipalayam
|KA Sengottaiyan
|TVK
|107
|Bhavanisagar (SC)
|108
|Udhagamandalam
|109
|Gudalur (SC)
|Dhravidamani M
|DMK
|110
|Coonoor
|M Raju
|DMK
|111
|Mettupalayam
|112
|Avanashi (SC)
|113
|Tiruppur North
|114
|Tiruppur South
|115
|Palladam
|116
|Sulur
|117
|Kavundampalayam
|Kanimozhi Santhosh
|TVK
|118
|Coimbatore North
|V Sampathkumar
|TVK
|119
|Thondamuthur
|SP Velumani
|AIADMK
|120
|Coimbatore South
|V Senthil Balaji
|DMK
|121
|Singanallur
|122
|Kinathukadavu
|Vignesh K
|TVK
|123
|Pollachi
|Pollachi V Jayaraman
|AIADMK
|124
|Valparai (SC)
|Kutty aka Sudhakar A
|DMK
|125
|Udumalaipettai
|Jayakumar M
|DMK
|126
|Madathukulam
|R Jayaramankrishnan
|DMK
|127
|Palani
|128
|Oddanchatram
|129
|Athoor
|130
|Nilakkottai (SC)
|131
|Natham
|132
|Dindigul
|133
|Vedasandur
|134
|Aravakurichi
|135
|Karur
|136
|Krishnarayapuram (SC)
|137
|Kulithalai
|138
|Manapparai
|139
|Srirangam
|140
|Tiruchirappalli West
|KN Nehru
|DMK
|141
|Tiruchirappalli East
|Thalapathy Vijay
|TVK
|142
|Thiruverumbur
|143
|Lalgudi
|Leema Rose Martin
|AIADMK
|144
|Manachanallur
|145
|Musiri
|M Vignesh
|TVK
|146
|Thuraiyur (SC)
|147
|Perambalur (SC)
|148
|Kunnam
|149
|Ariyalur
|150
|Jayankondam
|G Vaithilingam
|PMK
|151
|Tittakudi (SC)
|152
|Vriddhachalam
|153
|Neyveli
|154
|Panruti
|155
|Cuddalore
|AS Chandarasekaran
|Congress
|156
|Kurinjipadi
|157
|Bhuvanagiri
|158
|Chidambaram
|159
|Kattumannarkoil (SC)
|160
|Sirkazhi (SC)
|161
|Mayiladuthurai
|Jamal Mohamed Younoos YN
|Congress
|162
|Poompuhar
|163
|Nagapattinam
|164
|Kilvelur (SC)
|165
|Vedaranyam
|OS Manyam
|AIADMK
|166
|Thiruthuraipoondi (SC)
|167
|Mannargudi
|168
|Thiruvarur
|169
|Nannilam
|170
|Thiruvidaimarudur (SC)
|171
|Kumbakonam
|172
|Papanasam
|173
|Thiruvaiyaru
|174
|Thanjavur
|R Vijaysarvanan
|TVK
|175
|Orathanadu
|176
|Pattukkottai
|177
|Peravurani
|178
|Gandharvakottai (SC)
|179
|Viralimalai
|180
|Pudukkottai
|181
|Thirumayam
|182
|Alangudi
|Siva V Meyyanathan
|DMK
|183
|Aranthangi
|184
|Karaikudi
|185
|Tiruppattur
|186
|Sivaganga
|187
|Manamadurai (SC)
|188
|Melur
|P Viswanathan
|Congress
|189
|Madurai East
|S Karthikeyan
|TVK
|190
|Sholavandan (SC)
|191
|Madurai North
|A Kallanai
|TVK
|192
|Madurai South
|MM Gopison
|TVK
|193
|Madurai Central
|Madhur Badhurudeen
|TVK
|194
|Madurai West
|SR Thangapandi
|TVK
|195
|Thiruparankundram
|R Nirmalkumar
|TVK
|196
|Thirumangalam
|M Manimaran
|DMK
|197
|Usilampatti
|M Vijay
|TVK
|198
|Andipatti
|A Maharajan
|DMK
|199
|Periyakulam (SC)
|G Sabari Iyngaran
|TVK
|200
|Bodinayakanur
|O Panneerselvam
|DMK
|201
|Cumbum
|N Eramakrishnan
|DMK
|202
|Rajapalayam
|203
|Srivilliputhur (SC)
|204
|Sattur
|Ajith M
|TVK
|205
|Sivakasi
|206
|Virudhunagar
|Selvam P
|TVK
|207
|Aruppukkottai
|208
|Tiruchuli
|209
|Paramakudi (SC)
|210
|Tiruvadanai
|211
|Ramanathapuram
|212
|Mudhukulathur
|213
|Vilathikulam
|214
|Thoothukkudi
|Srinath
|TVK
|215
|Tiruchendur
|216
|Srivaikuntam
|G Saravanan
|TVK
|217
|Ottapidaram (SC)
|218
|Kovilpatti
|219
|Sankarankovil (SC)
|220
|Vasudevanallur (SC)
|221
|Kadayanallur
|222
|Tenkasi
|223
|Alangulam
|224
|Tirunelveli
|Murughan RS
|TVK
|225
|Ambasamudram
|Dr Esakki Subaya
|AIADMK
|226
|Palayamkottai
|M. Abdul Wahab
|DMK
|227
|Nanguneri
|228
|Radhapuram
|V Narayanan Reddiarpati
|TVK
|229
|Kanniyakumari
|230
|Nagercoil
|231
|Colachel
|Tharahai Cuthbert
|Congress
|232
|Padmanabhapuram
|Chellaswamy R
|CPI(M)
|233
|Vilavancode
|Praveen TT
|Congress
|234
|Killiyoor
|Rajesh Kumar S
|Congress