Coronavirus Lockdown 3.0: Complete list of districts classified as Green Zones

The government has divided 733 districts across India into Red, Orange and Green Zones. While 130 districts have been categorised as Red Zone, 284 districts are Orange Zones. Most of the districts, 319, are in Green Zones. Here is a complete list of districts classified as Green Zones:

State/UT - District - Zone

Nicobars - Andaman And Nicobar Islands - Green Zone

North And Middle Andaman - Andaman And Nicobar Islands - Green Zone

Vizianagaram - Andhra Pradesh - Green Zone

Lohit - Arunachal Pradesh - Green Zone

Changlang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Dibang Valley - Arunachal Pradesh - Green Zone

East Kameng - Arunachal Pradesh - Green Zone

East Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

KurungKumey - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Dibang Valley - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Subansiri - Arunachal Pradesh - Green Zone

Papum Pare - Arunachal Pradesh - Green Zone

Tawang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Tirap - Arunachal Pradesh - Green Zone

Upper Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Upper Subansiri - Arunachal Pradesh - Green Zone

West Kameng - Arunachal Pradesh - Green Zone

West Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Anjaw - Arunachal Pradesh - Green Zone

Longding - Arunachal Pradesh - Green Zone

KraDaadi - Arunachal Pradesh - Green Zone

Namsai - Arunachal Pradesh - Green Zone

Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Kamle - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

PakkeKessang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Leparada - Arunachal Pradesh - Green Zone

Shi Yomi - Arunachal Pradesh - Green Zone

Golaghat - Assam - Green Zone

Karimganj - Assam - Green Zone

Nalbari - Assam - Green Zone

Hailakandi - Assam - Green ZonE

Cachar - Assam - Green Zone

Kamrup - Assam - Green Zone

Lakhimpur - Assam - Green Zone

Kamrup Metro - Assam - Green Zone

South SalmaraMancachar - Assam - Green Zone

Barpeta - Assam - Green Zone

Bongaigaon - Assam - Green Zone

Darrang - Assam - Green Zone

Dhemaji - Assam - Green Zone

Dibrugarh - Assam - Green Zone

Jorhat - Assam - Green Zone

KarbiAnglong - Assam - Green Zone

Kokrajhar - Assam - Green Zone

Nagaon - Assam - Green Zone

Dima Hasao - Assam - Green Zone

Sivasagar - Assam - Green Zone

Sonitpur - Assam - Green Zone

Tinsukia - Assam - Green Zone

Chi rang - Assam - Green Zone

Baksa - Assam - Green Zone

Udalguri - Assam - Green Zone

Biswanath - Assam - Green Zone

Majuli - Assam - Green Zone

Charaideo - Assam - Green Zone

Hojai - Assam - Green Zone

West KarbiAnglong - Assam - Green Zone

Sheikhpura - Bihar . - Green Zone

Araria - Bihar - Green Zone

Jamui - Bihar - Green Zone

Katihar - Bihar - Green Zone

Khagaria - Bihar - Green Zone

Kishanganj - Bihar - Green Zone

Muzaffarpur - Bihar - Green Zone

Pashchim Champaran - Bihar - Green Zone

Saharsa - Bihar - Green Zone

Samastipur - Bihar - Green Zone

Sheohar - Bihar - Green Zone

Sitamarhi - Bihar - Green Zone

Supaul - Bihar - Green Zone

Surajpur - Chhattisga rh - Green Zone

Bilaspur - Chhattisga rh - Green Zone

Durg - Chhattisga rh - Green Zone

Rajnandgaon - Chhattisgarh - Green Zone

Ba star - Chhattisgarh - Green Zone

Dantewada - Chhattisga rh - Green Zone

Dhamtari - Chhattisgarh - Green Zone

Janjgir-Champa - Chhattisga rh - Green Zone

Jashpur - Chhattisga rh - Green Zone

Kanker - Chhattisga rh - Green Zone

Kabirdham - Chhattisga rh - Green Zone

Korea - Chhattisgarh - Green Zone

Mahasamund - Chhattisgarh - Green Zone

Raigarh - Chhattisgarh - Green Zone

Surguja - Chhattisgarh - Green Zone

Bijapur - Chhattisgarh - Green Zone

Narayanpur - Chhattisgarh - Green Zone

Sukma - Chhattisgarh - Green Zone

Kondagaon - Chhattisgarh - Green Zone

Baloda Bazar - Chhattisgarh - Green Zone

Gariyaband - Chhattisgarh - Green Zone

Balod - Chhattisgarh - Green Zone

Mungeli - Chhattisgarh - Green Zone

Balrampur - Chhattisgarh - Green Zone

Bemetara - Chhattisgarh - Green Zone

Dadra And Nagar Haveli - Dadra And Nagar Haveli - Green Zone

Daman - Daman And Diu - Green Zone

Diu - Daman And Diu - Green Zone

Morbi - Gujarat - Green Zone

Amreli - Gujarat - Green Zone

Porbandar - Gujarat - Green Zone

Junagadh - Gujarat - Green Zone

Devbhumi Dwarka - Gujarat - Green Zone

Sonipat - Haryana - Red Zone

Faridabad - Haryana - Red Zone

Mahendragarh - Haryana - Green Zone

Rewari - Haryana - Green Zone

Bilaspur - Himachal Pradesh - Green Zone

Kinnaur - Himachal Pradesh - Green Zone

Kullu - Himachal Pradesh - Green Zone

Lahul And Spiti - Himachal Pradesh - Green Zone

Mandi - Himachal Pradesh - Green Zone

Shimla - Himachal Pradesh - Green Zone

Pulwama - Jammu And Kashmir - Green Zone

Kishtwar - Jammu And Kashmir - Green Zone

Doda - Jammu And Kashmir - Green Zone

Poonch - Jammu And Kashmir - Green Zone

Chatra - Jharkhand - Green Zone

Dumka - Jharkhand - Green Zone

East Singhbum - Jharkhand - Green Zone

Godda - Jharkhand - Green Zone

Gumla - Jharkhand - Green Zone

Latehar - Jharkhand - Green Zone

Lohardaga - Jharkhand - Green Zone

Pakur - Jharkhand - Green Zone

Palamu - Jharkhand - Green Zone

Sahebganj - Jharkhand - Green Zone

Saraikela Kharsawan - Jharkhand - Green Zone

West Singhbhum - Jharkhand - Green Zone

Khunti - Jharkhand - Green Zone

Ramgarh - Jharkhand - Green Zone

Davangere - Karnataka - Green Zone

Udupi - Karnataka - Green Zone

Chamarajanagara - Karnataka - Green Zone

Chikkamagaluru - Karnataka - Green Zone

Chitradurga - Karnataka - Green Zone

Hassan - Karnataka - Green Zone

Haveri - Karnataka - Green Zone

Kodagu - Karnataka - Green Zone

Kolar - Karnataka - Green Zone

Koppa I - Karnataka - Green Zone

Raichur - Karnataka - Green Zone

Shivamogga - Karnataka - Green Zone

Ramanagara - Karnataka - Green Zone

Yadgir - Karnataka - Green Zone

Wayanad - Kera la - Green Zone

Lakshadweep District - Lakshadweep - Green Zone

Rewa - Madhya Pradesh - Green Zone

Ashoknagar - Madhya Pradesh - Green Zone

Rajgarh - Madhya Pradesh - Green Zone

Shivpuri - Madhya Pradesh - Green Zone

Anuppur - Madhya Pradesh - Green Zone

Balaghat - Madhya Pradesh - Green Zone

Bhind - Madhya Pradesh - Green Zone

Chhatarpur - Madhya Pradesh - Green Zone

Da oh - Madhya Pradesh - Green Zone

Datia - Madhya Pradesh - Green Zone

Guna - Madhya Pradesh - Green Zone

Jhabua - Madhya Pradesh - Green Zone

Katni - Madhya Pradesh - Green Zone

Mandia - Madhya Pradesh - Green Zone

Narsinghpur - Madhya Pradesh - Green Zone

Nee much - Madhya Pradesh - Green Zone

Panna - Madhya Pradesh - Green Zone

Satna - Madhya Pradesh - Green Zone

Sehore - Madhya Pradesh - Green Zone

Seoni - Madhya Pradesh - Green Zone

Sid hi - Madhya Pradesh - Green Zone

Umaria - Madhya Pradesh - Green Zone

Singrauli - . Madhya Pradesh - Green Zone

Niwari - Madhya Pradesh - Green Zone

Osmanabad - Maharashtra - Green Zone

Washim - Maharashtra - Green Zone

Sindhudurg - Maharashtra - Green Zone

Gandia - Maharashtra - Green Zone

Gadchiroli - Maharashtra - Green Zone

Wardha - Maharashtra - Green Zone

Imphal West - Manipur - Green Zone

Thoubal - Manipur - Green Zone

Bishnupur - Manipur - Green Zone

Chandel - Manipur - Green Zone

Churachandpur - Manipur - Green Zone

Imphal East - Manipur - Green Zone

Senapati - Manipur - Green Zone

Tamenglong - Manipur - Green Zone

Ukhrul - Manipur - Green Zone

Kakching - Manipur - Green Zone

Kangpokpi - Manipur - Green Zone

Jiribam - Manipur - Green Zone

Nonev - Manipur - Green Zone

Pherzawl - Manipur - Green Zone

Tengnoupal - Manipur - Green Zone

Kamjong - Manipur - Green Zone

East Khasi Hills - Meghalaya - Orange Zone

East Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Jaintia Hills - Meghalaya - Green Zone

Ri Bhoi - Meghalaya - Green Zone

South Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Khasi Hills - Meghalaya - Green Zone

North Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

East Jaintia Hills - Meghalaya - Green Zone

South West Khasi Hills - Meghalaya - Green Zone

South West Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

Aizawl - Mizoram - Green Zone

Champhai - Mizoram - Green Zone

Kolasib - Mizoram - Green Zone

Lawngtlai - Mizoram - Green Zone

Lunglei - Mizoram - Green Zone

Mamit - Mizoram - Green Zone

Saiha - Mizoram - Green Zone

Serchhip - Mizoram - Green Zone

Hnahthial - Mizoram - Green Zone

Saitual - Mizoram - Green Zone

Khawzawl - Mizoram - Green Zone

Dimapur - Nagai and - Green Zone

Kohima - Nagaland - Green Zone

Mokokchung - Nagaland - Green Zone

Mon - Nagaland - Green Zone

Phek - Nagaland - Green Zone

Tuensang - Nagaland - Green Zone

Wokha - Nagaland - Green Zone

Zunheboto - Nagaland - Green Zone

Peren - Nagaland - Green Zone

Kiphire - Nagaland - Green Zone

Longleng - Nagaland - Green Zone

Cuttack - Odisha - Green Zone

Puri - Odisha - Green Zone

Anugul - Odis ha - Green Zone

Balangir - Odisha - Green Zone

Bargarh - Odisha - Green Zone

Boudh - Odisha - Green Zone

Deogarh - Odisha - Green Zone

Gajapati - Odisha - Green Zone

Ganjam - Odisha - Green Zone

Jagatsinghapu r - Odisha - Green Zone

Jharsuguda - Odisha - Green Zone

Kandhamal - Odisha - Green Zone

Kendujhar - Odisha - Green Zone

Malkangiri - Odisha - Green Zone

Mayurbhanj - Odisha - Green Zone

Nabarangpur - Odisha - Green Zone

Nayagarh - Odisha - Green Zone

Nuapada - Odisha - Green Zone

Rayagada - Odisha - Green Zone

Sambalpur - Odisha - Green Zone

Sonepur - Odisha - Green Zone

Pondicherry - Puducherry - Orange Zone

Karaikal - Puducherry - Green Zone

Mahe - Puducherry - Green Zone

Yanam - Puducherry - Green Zone

Rupnagar (Ropar) - Punjab - Green Zone

Fatehgarh Sahib - Punjab - Green Zone

Bathinda - Punjab - Green Zone

Fazilka - Punjab - Green Zone

Baran - Rajasthan - Green Zone

Bundi - Rajasthan - Green Zone

Ganganagar - Rajasthan - Green Zone

Jalore - Rajasthan - Green Zone

Sirohi - Rajasthan - Green Zone

Pratapgarh - Rajasthan - Green Zone

North District - Sikkim - Green Zone

East District - Sikkim - Green Zone

South District - Sikkim - Green Zone

West District - Sikkim - Green ZonE

Dharmapuri - Tamil Nadu - Orange Zone

Krishnagiri - Tamil Nadu - Green Zone

Peddapalli - Telangana - Green Zone

Nagarkurnool - Telangana - Green Zone

Mulugu - Telangana - Green Zone

BhadradriKothagudem - Telangana - Green Zone

Mahabubabad - Telangana - Green Zone

Siddipet - Telangana - Green Zone

Warangal Rural - Telangana - Green Zone

Wanaparthy - Telangana - Green Zone

YadadriBhuvanagiri - Telangana - Green Zone

Dhalai - Tripura - Green Zone

South Tripura - Tripura - Green Zone

West Tripura - Tripura - Green Zone

Khowai - Tripura - Green Zone

Sepahijala - Tripura - Green Zone

Unakoti - Tripura - Green Zone

Barabanki - Uttar Pradesh - Green Zone

Kheri - Uttar Pradesh - Green Zone

Hathras - Uttar Pradesh - Green Zone

Maharajganj - Uttar Pradesh - Green Zone

Shahjahanpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Ambedkar Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

BaIlia - Uttar Pradesh - Green Zone

Chandauli - Uttar Pradesh - Green Zone

Chitrakoot - Uttar Pradesh - Green Zone

Deoria - Uttar Pradesh - Green Zone

Farrukhabad - Uttar Pradesh - Green Zone

Fatehpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Hamirpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Kanpur Dehat - Uttar Pradesh - Green Zone

Kushi Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

Lalitpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Mahoba - Uttar Pradesh - Green Zone

Siddharth Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

Sonbhadra - Uttar Pradesh - Green Zone

Amethi - Uttar Pradesh - Green Zone

Udam Singh Nagar - Uttarakhand - Green Zone

Almora - Uttarakhand - Green Zone

Pauri Garhwal - Uttarakhand - Green Zone

Bageshwar - Uttarakhand - Green Zone

Chamoli - Uttarakhand - Green Zone

Champawat - Uttarakhand - Green Zone

Pithoraga rh - Uttarakhand - Green Zone

RudraPrayag - Uttarakhand - Green Zone

Tehri Garhwal - Uttarakhand - Green Zone

Uttar Kashi - Uttarakhand - Green Zone

Dinajpur Uttar - West Bengal - Green Zone

Bankura - West Bengal - Green Zone

Birbhum - West Bengal - Green Zone

Coochbehar - West Bengal - Green Zone

Dinajpur Dakshin - West Bengal - Green Zone

Purulia - West Bengal - Green Zone

Alipurduar - West Bengal - Green Zone

Jhargram - West Bengal - Green Zone

Also read: Coronavirus India live Updates: Lockdown extended till May 17, guidelines issued; COVID-19 cases at 35,365

Also read: Coronavirus lockdown 3.0: Will your area fall in 'red zone' post May 3? Check out district-wise full list