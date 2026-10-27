Gold, silver price outlook: What should investors watch next?

Gold prices remained rangebound on Monday as investors awaited the US Federal Reserve’s policy decision for fresh direction on interest rates. On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures were trading between ₹1,40,000 and ₹1,44,000 per 10 grams, according to Amit Gupta, Senior Research Head at Kedia Advisory. Meanwhile, silver prices faced pressure amid a stronger dollar and uncertainty over the global economic outlook.

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In international markets, gold futures traded around $4,030 per ounce, down 0.21%, while silver slipped 1.10% to $53.74 per ounce. On MCX, December gold futures stood at ₹1,42,866 per 10 grams, while December silver futures traded at ₹1,94,415 per kilogram.