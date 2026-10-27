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Gold, silver price outlook: What should investors watch next?

Gold, silver price outlook: What should investors watch next?

MCX3,111.80(3.03%)

In international markets, gold futures traded around $4,030 per ounce, down 0.21%, while silver slipped 1.10% to $53.74 per ounce. On MCX, December gold futures stood at ₹1,42,866 per 10 grams, while December silver futures traded at ₹1,94,415 per kilogram.

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Shakshi
  • Updated Oct 27, 2026 11:21 AM IST
Gold, silver price outlook: What should investors watch next?On MCX, gold could move towards ₹1,44,000–₹1,46,000 per 10 grams, while ₹1,38,000 remains a key support level.

Gold prices remained rangebound on Monday as investors awaited the US Federal Reserve’s policy decision for fresh direction on interest rates. On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold futures were trading between ₹1,40,000 and ₹1,44,000 per 10 grams, according to Amit Gupta, Senior Research Head at Kedia Advisory. Meanwhile, silver prices faced pressure amid a stronger dollar and uncertainty over the global economic outlook.

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In international markets, gold futures traded around $4,030 per ounce, down 0.21%, while silver slipped 1.10% to $53.74 per ounce. On MCX, December gold futures stood at ₹1,42,866 per 10 grams, while December silver futures traded at ₹1,94,415 per kilogram.

Fed Policy Decision In Focus

The Federal Reserve’s interest rate decision is a key trigger for precious metals this week. Markets largely expect the US central bank to keep rates unchanged at its upcoming meeting, although persistent inflation concerns have raised expectations of a possible rate hike in December.
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The dollar index, hovering near 102 and close to a one-week high, has added to the pressure on precious metals. Geopolitical developments are also influencing market sentiment. Saudi-led forces reportedly intercepted three ballistic missiles and drones launched by the Houthis, keeping regional security concerns in focus.

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Gold And Silver: Key Levels To Watch

Gupta said international gold could test $4,040–$4,070 per ounce if prices sustain above the crucial support level of $3,980. On MCX, gold could move towards ₹1,44,000–₹1,46,000 per 10 grams, while ₹1,38,000 remains a key support level.

For silver, sustaining above $52 per ounce could open the way towards $57–60. On MCX, silver could rise towards ₹2,00,000–₹2,06,000 per kilogram, with support at ₹1,88,000.

These levels represent analyst estimates, not guaranteed price targets. Investors will closely track the Fed’s policy signals and the dollar’s movement for clues on the next direction of gold and silver prices.

Disclaimer: Business Today provides stock market news for informational purposes only and should not be construed as investment advice. Readers are encouraged to consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
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Published on: Oct 27, 2026 11:14 AM IST
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