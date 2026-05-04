Assam Election Results 2026: Full list of winners from BJP, Congress, AGP, others

Assam election results 2026: The BJP is projected to retain the state, with most of the exit polls predicting a victory for the saffron party. According to India Today-Axis My India exit poll, the BJP is likely to win 88-100 seats out of the total 126
Meanwhile, the Congress is likely to bag 24-36 seats.
CM Himanta Biswa Sarma had, earlier, said that BJP would win 90-100 seats, while Congress’ face in the state as well as Deputy Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Gaurav Gogoi, sounded confident about the party’s return to power.
Counting for the 126 seats are underway.
(The list will be updated as results are declared)
|CONSTITUENCY
|WINNER/LEADING
|PARTY
|Gossaigaon
|Sabharam Basumatary
|BPF
|Dotma
|Rabiram Narzary
|BPF
|Kokrajhar
|Sewli Mohilary
|BPF
|Baokhungri
|Rupam Chandra Roy
|BPF
|Parbatjhora
|Mohd Ashraful Islam Sheikh
|INC
|Golakganj
|Ashwini Ray Sarkar
|BJP
|Gauripur
|Abdus Sobahan Ali Sarkar
|INC
|Dhubri
|Baby Begum
|INC
|Birsing Jarua
|Wazed Ali Choudhury
|INC
|Bilasipara
|Jibesh Roy
|AGP
|Mankachar
|Mohibur Rohman
|INC
|Jaleshwar
|Aftabuddin Mollah
|INC
|Goalpara West
|Pabitra Rabha
|BJP
|Goalpara East
|Abul Kalam Rasheed Alam
|INC
|Dudhnai
|Tankeswar Rabha
|BJP
|Abhayapuri
|Bhupen Roy
|BJP
|Srijangram
|Dr Nurul Islam
|INC
|Bongaigaon
|Diptimayee Choudhury
|AGP
|Sidli-Chirang
|Paniram Brahma
|BPF
|Bijni
|Arup Kumar Dey
|BJP
|Bhowanipur-Sorbhog
|Ranjeet Kumar Dass
|BJP
|Mandia
|Sherman Ali Ahmed
|AITC
|Chenga
|Abdul Rahim Ahmed
|INC
|Barpeta
|Dipak Kumar Das
|AGP
|Pakabetbari
|Jakir Hussain Sikdar
|INC
|Bajali
|Dharmeswar Roy
|AGP
|Chamaria
|Rekibuddin Ahmed
|INC
|Boko-Choygaon
|Raju Mesh
|BJP
|Palasbari
|Himangshu Shekhar Baishya
|BJP
|Hajo-Sualkuchi
|Prakash Chandra Das
|AGP
|Rangiya
|Bhabesh Kalita
|BJP
|Kamalpur
|Diganta Kalita
|BJP
|Dispur
|Pradyut Bordoloi
|BJP
|Dimoria
|Dr Tapan Das
|AGP
|New Guwahati
|Diplu Ranjan Sarmah
|BJP
|Guwahati Central
|Vijay Kumar Gupta
|BJP
|Jalukbari
|Himanta Biswa Sarma
|BJP
|Barkhetri
|Narayan Deka
|BJP
|Nalbari
|Jayanta Mallabaruah
|BJP
|Tihu
|Chandramohan Patowary
|BJP
|Manas
|Thaneswar Basumatary
|BPF
|Baksa
|Maneswar Brahma
|BPF
|Tamulpur
|Biswajit Daimary
|BJP
|Goreshwar
|Victor Kumar Dass
|BJP
|Bhergaon
|Maheswar Baro
|BPF
|Udalguri
|Rihon Daimary
|BPF
|Majbat
|Charan Boro
|BPF
|Tangla
|Bikan Chandra Deka
|BJP
|Sipajhar
|Parmananda Rajbongshi
|BJP
|Mangaldai
|Nilima Devi
|BJP
|Delgaon
|Mazibur Rahman
|AIUDF
|Jagiroad
|Pijush Hazarika
|BJP
|Laharighat
|Dr Asif Mohammad Nazar
|INC
|Morigaon
|Rama Kanta Dewri
|BJP
|Dhing
|Mehboob Muktar
|Raijor Dal
|Rupahihat
|Nurul Huda
|INC
|Kaliabor
|Keshab Mahanta
|AGP
|Samaguri
|Tanzil Hussain
|INC
|Barhampur
|Jitu Goswami
|BJP
|Nagaon-Batadraba
|Rupak Sarmah
|BJP
|Raha
|Sashi Kanta Das
|BJP
|Binnakandi
|Mohd Badruddin Ajmal
|AIUDF
|Hojai
|Shiladitya Dev
|BJP
|Lumding
|Sibu Mishra
|BJP
|Dhekiajuli
|Ashok Singhal
|BJP
|Barchalla
|Ritu Baran Sarmah
|BJP
|Tezpur
|Prithiraj Rava
|AGP
|Rangapara
|Krishna Kamal Tanti
|BJP
|Naduar
|Padma Hazarika
|BJP
|Biswanath
|Pallab Lochan Das
|BJP
|Behali
|Munindra Das
|BJP
|Gohpur
|Utpal Borah
|BJP
|Bihpuria
|Bhupen Kumar Borah
|BJP
|Rongonadi
|Rishiraj Hazarika
|BJP
|Nawboicha
|Dr Joy Prakash Das
|INC
|Lakhimpur
|Manab Deka
|BJP
|Dhakuakhana
|Naba Kumar Doley
|BJP
|Dhemaji
|Dr Ranoj Pegu
|BJP
|Sissiborgaon
|Jiban Gogoi
|BJP
|Jonai
|Bhuban Pegu
|BJP
|Sadiya
|Bolin Chetia
|BJP
|Doom Dooma
|Rupesh Gowala
|BJP
|Margherita
|Bhaskar Sharma
|BJP
|Digboi
|Suren Phukan
|BJP
|Makum
|Sanjoy Kishan
|BJP
|Tinsukia
|Pulok Gohain
|BJP
|Chabua-Lahowal
|Binod Hazarika
|BJP
|Dibrugarh
|Prasanta Phukan
|BJP
|Khowang
|Chakradhar Gogoi
|BJP
|Duliajan
|Rameswar Teli
|BJP
|Tingkhong
|Bimal Borah
|BJP
|Naharkatia
|Taranga Gogoi
|BJP
|Sonari
|Dhormeswar Konwar
|BJP
|Mahmora
|Suruj Dehingia
|BJP
|Demow
|Susanta Borgohain
|BJP
|Sibsagar
|Akhil Gogoi
|Raijor Dol
|Nazira
|Mayur Borgohain
|BJP
|Majuli
|Bhuban Gam
|BJP
|Teok
|Bikash Saikia
|AGP
|Jorhat
|Hitendra Nath Goswami
|BJP
|Mariani
|Rupjypti Kurmi
|BJP
|Titabor
|Dhiraj Gowala
|BJP
|Golaghat
|Ajanta Neog
|BJP
|Dergaon
|Mridul Kumar Dutta
|BJP
|Bokakhat
|Atul Bora
|AGP
|Khumtai
|Mrinal Saikia
|BJP
|Sarupathar
|Biswajit Phukan
|BJP
|Bokajan
|Surjya Rongphar
|BJP
|Howraghat
|Lunsing Teron
|BJP
|Diphu
|Niso Terangpi
|BJP
|Rongkhang
|Tuliram Ronghang
|BJP
|Amri
|Habbey Teron
|BJP
|Haflong
|Rupali Langthasa
|BJP
|Lakhipur
|Kaushik Rai
|BJP
|Udharbond
|Rajdeep Goala
|BJP
|Katigorah
|Kamalakhya Dey Purkayastha
|BJP
|Borkhola
|Kishor Nath
|BJP
|Silchar
|Dr Rajdeep Roy
|BJP
|Sonai
|Aminul Haque Laskar
|INC
|Dholai
|Amiya Kanti Das
|BJP
|Hailakandi
|Milon Das
|BJP
|Algapur-Katlicherra
|Zubair Anam Mazumder
|INC
|Karimganj North
|Jakaria Ahmed
|INC
|Karimganj South
|Aminur Rashid Choudhury
|INC
|Patharkandi
|Krishnendu Paul
|BJP
|Ram Krishna Nagar
|Bijoy Malakar
|BJP
