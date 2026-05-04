Assam Election Results 2026: Full list of winners from BJP, Congress, AGP, others

Assam Election Results 2026: CM Himanta Biswa Sarma had, earlier, said that BJP would win 90-100 seats, while Congress’ face in the state, Gaurav Gogoi, sounded confident about the party’s return to power. 

Business Today Desk
  • Updated May 4, 2026 6:37 PM IST
Assam Election Results 2026: Full list of winners from BJP, Congress, AGP, othersAssam election results 2026: It is a clash of the titans in the Northeastern state

Assam election results 2026: The BJP is projected to retain the state, with most of the exit polls predicting a victory for the saffron party. According to India Today-Axis My India exit poll, the BJP is likely to win 88-100 seats out of the total 126 

Meanwhile, the Congress is likely to bag 24-36 seats. 

CM Himanta Biswa Sarma had, earlier, said that BJP would win 90-100 seats, while Congress’ face in the state as well as Deputy Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Gaurav Gogoi, sounded confident about the party’s return to power. 

Counting for the 126 seats are underway.
 
(The list will be updated as results are declared)

CONSTITUENCY WINNER/LEADING PARTY
     
Gossaigaon Sabharam Basumatary BPF
Dotma Rabiram Narzary BPF
Kokrajhar Sewli Mohilary BPF
Baokhungri Rupam Chandra Roy BPF
Parbatjhora Mohd Ashraful Islam Sheikh INC
Golakganj Ashwini Ray Sarkar BJP
Gauripur Abdus Sobahan Ali Sarkar INC
Dhubri Baby Begum INC
Birsing Jarua Wazed Ali Choudhury INC
Bilasipara Jibesh Roy AGP
Mankachar Mohibur Rohman INC
Jaleshwar Aftabuddin Mollah INC
Goalpara West Pabitra Rabha BJP
Goalpara East Abul Kalam Rasheed Alam INC
Dudhnai Tankeswar Rabha BJP
Abhayapuri Bhupen Roy  BJP
Srijangram Dr Nurul Islam INC
Bongaigaon Diptimayee Choudhury AGP
Sidli-Chirang Paniram Brahma BPF
Bijni Arup Kumar Dey BJP
Bhowanipur-Sorbhog Ranjeet Kumar Dass BJP
Mandia Sherman Ali Ahmed AITC
Chenga Abdul Rahim Ahmed INC
Barpeta Dipak Kumar Das AGP
Pakabetbari Jakir Hussain Sikdar INC
Bajali Dharmeswar Roy AGP
Chamaria Rekibuddin Ahmed INC
Boko-Choygaon Raju Mesh BJP
Palasbari Himangshu Shekhar Baishya BJP
Hajo-Sualkuchi Prakash Chandra Das AGP
Rangiya Bhabesh Kalita BJP
Kamalpur Diganta Kalita  BJP
Dispur Pradyut Bordoloi BJP
Dimoria Dr Tapan Das AGP
New Guwahati Diplu Ranjan Sarmah BJP
Guwahati Central Vijay Kumar Gupta  BJP
Jalukbari Himanta Biswa Sarma BJP
Barkhetri Narayan Deka BJP
Nalbari Jayanta Mallabaruah BJP
Tihu Chandramohan Patowary BJP
Manas Thaneswar Basumatary BPF
Baksa Maneswar Brahma BPF
Tamulpur Biswajit Daimary BJP
Goreshwar Victor Kumar Dass BJP
Bhergaon Maheswar Baro BPF
Udalguri Rihon Daimary BPF
Majbat Charan Boro BPF
Tangla Bikan Chandra Deka BJP
Sipajhar Parmananda Rajbongshi BJP
Mangaldai Nilima Devi BJP
Delgaon Mazibur Rahman AIUDF
Jagiroad Pijush Hazarika BJP
Laharighat Dr Asif Mohammad Nazar INC
Morigaon Rama Kanta Dewri BJP
Dhing Mehboob Muktar Raijor Dal
Rupahihat Nurul Huda INC
Kaliabor Keshab Mahanta AGP
Samaguri Tanzil Hussain INC
Barhampur Jitu Goswami BJP
Nagaon-Batadraba Rupak Sarmah BJP
Raha Sashi Kanta Das BJP
Binnakandi Mohd Badruddin Ajmal AIUDF
Hojai Shiladitya Dev BJP
Lumding Sibu Mishra BJP
Dhekiajuli Ashok Singhal BJP
Barchalla Ritu Baran Sarmah BJP
Tezpur Prithiraj Rava  AGP
Rangapara Krishna Kamal Tanti BJP
Naduar Padma Hazarika BJP
Biswanath Pallab Lochan Das BJP
Behali Munindra Das BJP
Gohpur Utpal Borah BJP
Bihpuria Bhupen Kumar Borah  BJP
Rongonadi Rishiraj Hazarika BJP
Nawboicha Dr Joy Prakash Das INC
Lakhimpur Manab Deka BJP
Dhakuakhana Naba Kumar Doley BJP
Dhemaji Dr Ranoj Pegu BJP
Sissiborgaon Jiban Gogoi BJP
Jonai Bhuban Pegu BJP
Sadiya Bolin Chetia BJP
Doom Dooma Rupesh Gowala BJP
Margherita Bhaskar Sharma BJP
Digboi Suren Phukan BJP
Makum Sanjoy Kishan BJP
Tinsukia Pulok Gohain BJP
Chabua-Lahowal Binod Hazarika BJP
Dibrugarh Prasanta Phukan BJP
Khowang Chakradhar Gogoi  BJP
Duliajan Rameswar Teli BJP
Tingkhong Bimal Borah BJP
Naharkatia Taranga Gogoi  BJP
Sonari Dhormeswar Konwar BJP
Mahmora Suruj Dehingia BJP
Demow Susanta Borgohain BJP
Sibsagar Akhil Gogoi  Raijor Dol
Nazira Mayur Borgohain BJP
Majuli Bhuban Gam BJP
Teok Bikash Saikia AGP
Jorhat Hitendra Nath Goswami BJP
Mariani Rupjypti Kurmi BJP
Titabor Dhiraj Gowala  BJP
Golaghat Ajanta Neog BJP
Dergaon Mridul Kumar Dutta BJP
Bokakhat Atul Bora AGP
Khumtai Mrinal Saikia BJP
Sarupathar Biswajit Phukan BJP
Bokajan Surjya Rongphar BJP
Howraghat Lunsing Teron BJP
Diphu Niso Terangpi BJP
Rongkhang Tuliram Ronghang BJP
Amri Habbey Teron BJP
Haflong Rupali Langthasa BJP
Lakhipur Kaushik Rai BJP
Udharbond Rajdeep Goala BJP
Katigorah Kamalakhya Dey Purkayastha BJP
Borkhola Kishor Nath BJP
Silchar Dr Rajdeep Roy BJP
Sonai Aminul Haque Laskar INC
Dholai Amiya Kanti Das BJP
Hailakandi Milon Das BJP
Algapur-Katlicherra Zubair Anam Mazumder INC
Karimganj North Jakaria Ahmed INC
Karimganj South Aminur Rashid Choudhury INC
Patharkandi Krishnendu Paul BJP
Ram Krishna Nagar Bijoy Malakar BJP

Published on: May 4, 2026 12:34 PM IST
