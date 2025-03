Lok Sabha Elections 2024: Full list of constituencies going to polls in Phase 2

Lok Sabha Elections 2024: Eighty-nine Lok Sabha seats across 13 states will go to polls in the second phase on April 26. The voting will be held in Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Manipur, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, and Jammu & Kashmir.

Former Congress chief Rahul Gandhi, Shashi Tharoor, actor-turned-politician Suresh Gopi, Union Ministers Rajeev Chandrasekhar and Gajendra Singh Shekhawat, Bengal BJP chief Sukanta Majumdar, and former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel will be in the fray in the second phase.

Assam

Darrang-Udalguri

Diphu

Karimganj

Silchar

Nagaon

Bihar

Kishanganj

Katihar

Purnia

Bhagalpur

Banka

Chhattisgarh

Rajnandgaon

Mahasamund

Kanker

Karnataka

Udupi Chikamagalur

Hassan

Dakshina Kannada

Chitradurga

Tumkur

Mandya

Mysore

Chamarajanagar

Bangalore Rural

Bangalore North

Bangalore Central

Bangalore South

Chikballapur

Kolar

Kerala

Kasaragod

Kannur

Vatakara

Wayanad

Kozhikode

Malappuram

Ponnani

Palakkad

Alathur

Thrissur

Chalakudy

Ernakulam

Idukki

Kottayam

Alappuzha

Mavelikkara

Pathanamthitta

Kollam

Attingal

Thiruvananthapuram

Madhya Pradesh

Tikamgarh

Damoh

Khajuraho

Satna

Rewa

Hoshangabad

Betul

Maharashtra

Buldhana

Akola

Amravati (SC)

Wardha

Yavatmal-Washim

Hingoli

Nanded

Parbhani

Rajasthan

Tonk-Sawai Madhopur

Ajmer

Pali

Jodhpur

Barmer

Jalore

Udaipur

Banswara

Chittorgarh

Rajsamand

Bhilwara

Kota

Jhalawar-Baran

Uttar Pradesh

Amroha

Meerut

Baghpat

Ghaziabad

Gautam Budh Nagar

Aligarh

Mathura

Bulandshahr

West Bengal

Darjeeling

Raiganj

Balurghat

Tripura

Tripura East

Manipur

Outer Manipur

J&K

Jammu