Gujarat Election Results 2022: Full list of winners

Gujarat Election Results 2022: Gujarat, which has the 182-member House, went to polls in two phases on December 1 and 5. Exit polls have predicted a landslide win for the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), which is predicted to win 100-plus seats, higher than what it had got in the last election. In 2017, the BJP had got 99 seats while Congress had cornered 77.

Gujarat Election Results 2022: Winner list

1. Abdasa (Kachchh)

2. Mandvi (Kachchh)

3. Bhuj (Kachchh)

4. Anjar (Kachchh)

5. Gandhidham (SC) (Kachchh)

6. Rapar (Kachchh)

7. Dasada (SC) (Kachchh)

8. Limbdi (Surendranagar)

9. Wadhwan (Surendranagar)

10. Chotila (Surendranagar)

11. Dhrangadhra (Surendranagar)

12. Morbi (Morbi)

13. Tankara (Morbi)

14. Wankaner (Morbi)

15. Rajkot East (Rajkot)

16. Rajkot West (Rajkot)

17. Rajkot South (Rajkot)

18. Rajkot Rural (SC) (Rajkot)

19. Jasdan (Rajkot)

20. Gondal (Rajkot)

21. Jetpur (Rajkot)

22. Dhoraji (Rajkot)

23. Kalavad (SC) (Jamnagar)

24. Jamnagar Rural (Jamnagar)

25. Jamnagar North (Jamnagar)

26. Jamnagar South (Jamnagar)

27. Jamjodhpur (Jamnagar)

28. Khambhalia (Devbhumi Dwarka)

29. Dwarka (Devbhumi Dwarka)

30. Porbandar (Porbandar)

31. Kutiyana (Porbandar)

32. Manavadar (Junagadh)

33. Junagadh (Junagadh)

34. Visavadar (Junagadh)

35. Keshod (Junagadh)

36. Mangrol (Junagadh)

37. Somnath (Gir Somnath)

38. Talala (Gir Somnath)

39. Kodinar (SC) (Gir Somnath)

40. Una (Gir Somnath)

41. Dhari (Amreli)

42. Amreli (Amreli)

43. Lathi (Amreli)

44. Savarkundla (Amreli)

45. Rajula (Amreli)

46. Mahuva (Bhavnagar)

47. Talaja (Bhavnagar)

48. Gariadhar (Bhavnagar)

49. Palitana (Bhavnagar)

50. Bhavnagar Rural (Bhavnagar)

51. Bhavnagar East (Bhavnagar)

52. Bhavnagar West (Bhavnagar)

53. Gadhada (SC) (Botad)

54. Botad (Botad)

55. Nandod (ST) (Narmada)

56. Dediapada (ST) (Narmada)

57. Jambusar (Bharuch)

58. Vagra (Bharuch)

59. Jhagadia (ST) (Bharuch)

60. Bharuch (Bharuch)

61. Ankleshwar (Bharuch)

62. Olpad (Surat)

63. Mangrol (ST) (Surat)

64. Mandvi (ST) (Surat)

65. Kamrej (Surat)

66. Surat East (Surat)

67. Surat North (Surat)

68. Varachha Road (Surat)

69. Karanj (Surat)

70. Limbayat (Surat)

71. Udhna (Surat)

72. Majura (Surat)

73. Katargam (Surat)

74. Surat West (Surat)

75. Choryasi (Surat)

76. Bardoli (SC) (Surat)

77. Mahuva (ST) (Surat)

78. Vyara (ST) (Tapi)

79. Nizar (ST) (Tapi)

80. Dangs (ST) (Dangs)

81. Jalalpore (Navsari)

82. Navsari (Navsari)

83. Gandevi (ST) (Navsari)

84. Bansda (ST) (Navsari)

85. Dharampur (ST) (Valsad)

86. Valsad (Valsad)

87. Pardi (Valsad)

88. Kaprada (ST) (Valsad)

89. Umbergaon (ST) (Valsad)

Phase 2

90. Vav

91. Banaskantha

92. Tharad

93. Dhanera

94. Danta

95. Vadgam (SC)

96. Palanpur

97. Deesa

98. Deodar

99. Kankrej

100. Radhanpur

101. Patan

102. Chanasma

103. Patan

104. Sidhpur

105. Kheralu

106. Mehesana

107. Unjha

108. Visnagar

109. Bechraji

110. Kadi (SC)

111. Mahesana

112.Vijapur

113.Himatnagar

114.Sabarkantha

115.Idar (SC)

116.Khedbrahma

117.Bhiloda

118.Aravalli

119.Modasa

120.Bayad

121. Prantij

122. Sabarkantha

123. Dahegam

124. Gandhinagar

124.Gandhinagar South

126. Gandhinagar North

127. Mansa

128. Kalol (Gandhinagar)

129. Viramgam

130.Ahmedabad

131. Sanand

132.Ghatlodia

133.Vejalpur

134.Vatva

135.Ellisbridge

136.Naranpura

137.Nikol

138.Naroda

139. Thakkarbapa Nagar

140. Bapunagar

141. Amraiwadi

142. Dariapur

143. Jamalpur-Khadiya

144. Maninagar

145. Danilimda (SC)

146. Sabarmati

147. Asarwa (SC)

148. Daskroi

149. Dholka

150. Dhandhuka

151. Khambhat

152. Anand

153. Borsad

154. Anklav

155. Umreth

156. Anand

157. Petlad

158. Sojitra

159. Matar

160. Kheda

161. Nadiad

162. Mehmedabad

163. Mahudha

164. Thasra

165. Kapadvanj

166. Balasinor

167. Lunawada

168. Mahisagar

169. Santrampur

170. Shehra

171. Panchmahal

172. Morva Hadaf

173. Godhra

174. Kalol (Panchmahal)

175. Halol

176. Fatepura

177. Dahod

178. Jhalod

179. Limkheda

180. Dahod

181. Garbada

182. Devgadh Baria

183. Savli

184. Vadodara

185. Waghodia

186. Chhota Udaipur

187. Chhota Udaipur

188. Jetpur (Chhota Udaipur)

189. Sankheda

190. Dabhoi

200. Vadodara

201. Vadodara City (SC)

202. Sayajigunj

203. Akota

204. Raopura

205. Manjalpur

206. Padra

207. Karjan

The EC will publish the results in real-time on its website - eci.gov.in. The live coverage of Gujarat results can also be tracked on Aaj Tak and India Today.

