Nepal to Rameshwaram: IRCTC’s new trains offer budget 'teerth yatra' in just...

The Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) has announced multiple Bharat Gaurav tourist train packages for June and July 2026, covering pilgrimage and heritage circuits across India, with packages starting from around ₹15,000.
The Bharat Gaurav trains, launched under the Indian Railways’ theme-based tourism initiative, combine rail travel, hotel accommodation, sightseeing, meals, local transport, and travel insurance under a single package.
IRCTC's latest offerings cover major religious destinations, including Ayodhya, Kashi, Jyotirlingas, South India temple circuits, Nepal pilgrimage routes, and eastern spiritual centres.
-Ayodhya Kashi Punya Kshetra Yatra
The special Ayodhya Kashi Punya Kshetra Yatra with Baidyanath Dham and Yamuna Pushkaralu covers key pilgrimage destinations including Puri, Konark, Baidyanath, Varanasi, Ayodhya, and Prayagraj.
The 9-night and 10-day package will begin from Secunderabad/Hyderabad on June 3, 2026, with boarding options at Kazipet, Warangal, Khammam, Vijayawada, Gudivada Junction, Bhimavaram Town, Tanuku, Nidadavolu Junction, Rajahmundry, Samalkot Junction, Tuni, Duvvada, Pendurti, and Vizianagaram.
The package starts ₹16,700 and includes train and bus travel, hotel stay, meals, guide or escort services, and insurance.
-Jyotirlinga with Dakshin Darshan Yatra
The 2 Jyotirlinga with Dakshin Darshan Yatra package covers major southern pilgrimage destinations, including Tirupati, Rameshwaram, Madurai, Kanniyakumari, and Mallikarjun.
The 10-night and 11-day tour will depart on June 10, 2026 with boarding options from Indore, Ujjain, Shujalpur, Sehore, Rani Kamlapati, Itarsi, Betul, and Nagpur.
The package starts from ₹20,250 and includes train and bus travel, hotel accommodation, meals, guide or escort services, and insurance.
-Ujjain Dwarka Veraval Yatra
The pilgrimage package covers destinations including Ujjain, Dwarka, Veraval, Nasik Road, and Aurangabad. The journey will depart on June 12, 2026, with boarding options from Yog Nagri Rishikesh, Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Kanpur Central, Orai, Virangana Lakshmibai, and Lalitpur.
The package starts from ₹24,100 and includes train and bus travel, hotel stay, meals, guide or escort services, and insurance.
-Sapta Jyotirlinga Darshan Yatra
The Sapta Jyotirlinga Darshan Yatra package covers key pilgrimage destinations including Ujjain, Dwarka, Somnath, Pune, Nasik, and Chhatrapati Sambhajinagar.
The 10-night and 11-day tour will depart on June 16, 2026, with boarding options from Secunderabad, Kamareddi, Nizamabad, Dharmabad, Mudkhed, Nanded, Purna, and Hyderabad.
The package starts from ₹17,600 and includes train and bus travel, hotel accommodation, meals, guide or escort services, and insurance.
-Puri Kamakhya Baidyanath Dham Yatra
The Puri Kamakhya Baidyanath Dham Yatra package covers major pilgrimage destinations including Puri, Guwahati, Jasidih, Varanasi, and Ayodhya.
The 11-night and 12-day tour will depart on June 25, 2026, with boarding options from Pune, Lonavala, Karjat, Panvel, Kalyan, Nasik, Manmad, Chalisgaon Junction, Bhusaval, Akola, Badnera, Wardha, and Nagpur.
The package starts from ₹22,770.
-Dakshin Bharat Yatra
The Dakshin Bharat Yatra package covers major southern pilgrimage destinations, including Tirumala, Rameshwaram, Madurai, Kanniyakumari, and Srisailam.
The 11-night and 12-day tour will depart on June 29, 2026, with boarding options from Yog Nagri Rishikesh, Haridwar, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Raebareli, Pratapgarh, Prayagraj Sangam, and Manikpur.
The package starts from ₹24,350.
-Ayodhya Kashi Punya Kshetra Yatra
The Ayodhya Kashi Punya Kshetra Yatra with Baidyanath Dham package covers major pilgrimage destinations, including Gaya, Varanasi, Ayodhya, Prayagraj, and Baidyanath.
The 9-night and 10-day tour will depart on July 4, 2026, with boarding options from Secunderabad, Hyderabad, Charlapalli, Kazipet, Warangal, Khammam, Vijayawada, Gudivada Junction, Bhimavaram, Tanuku, Nidadavolu Junction, Rajahmundry, Samalkot Junction, Tuni, Duvvada, Pendurti, and Vizianagaram Junction.
The package starts from ₹16,400.
-Jyotirlinga Yatra with Dwarkadhish Temple and Ellora
The Jyotirlinga Yatra with Dwarkadhish Temple and Ellora package covers major pilgrimage destinations including Somnath, Bhimshankar, Triambakeshwar, Grishneshwar, and Ellora.
The 10-night and 11-day tour will depart on July 11, 2026, with boarding options from Rewa, Satna, Maihar, Katni, Jabalpur, Narsingpur, Itarsi, Rani Kamlapati, Shujalpur, and Ujjain.
The package starts from ₹20,250.
Dakshin Bharat Yatra package details
The Dakshin Bharat Yatra package covers key southern pilgrimage destinations, including Rameshwaram, Madurai, Kanyakumari, Tirupati, and Mallikarjun.
The 12-night and 13-day tour will depart on July 14, 2026, with boarding options from Dumka, Hansdiha, Bhagalpur, Sultanganj, Jamalpur Junction, and Kiul Junction.
The package starts from ₹25,400.
Divya Dakshin Yatra with Arunachalam
The Divya Dakshin Yatra with Arunachalam package covers major southern pilgrimage destinations, including Arunachalam, Chidambaram, Trichy, Thanjavur, Rameshwaram, Madurai, and Kanyakumari.
The 8-night and 9-day tour will depart on July 20, 2026, with boarding options from Hyderabad, Secunderabad, Charlapalli, Jangaon, Kazipet, Warangal, Mahbubabad, Khammam, Madhira, Vijayawada, Tenali Junction, Ongole, Nellore, Gudur Junction, and Renigunta Junction.
The package starts from ₹15,600.
Pashupatinath Nepal Darshan Yatra
The Pashupatinath Nepal Darshan Yatra package covers major destinations in Nepal, including Chitwan National Park, Pokhara, and Kathmandu. The 9-night and 10-day tour will depart on June 24, 2026, with boarding options from Indore, Ujjain, Shujalpur, Sehore, Rani Kamlapati, Itarsi, Narsingpur, Jabalpur, Katni, and Satna.
The package starts from ₹61,340 and includes train and bus travel, hotel accommodation, meals, guide or escort services, and insurance.