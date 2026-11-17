The release decisions have opened up opportunities for franchises to restructure their squads, address gaps in their playing combinations and strengthen their teams before the next season. While some teams have released established international players, others have made changes to their domestic talent pool.
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IPL 2027: Team-wise list of released players
Royal Challengers Bengaluru (RCB): Jacob Bethell, Mangesh Yadav, Richard Gleeson, Satvik Deswal, Swapnil Singh, Vihaan Malhotra.
Chennai Super Kings (CSK): MS Dhoni (Appointed as Mentor), Aman Khan, Dian Forrester, Kuldip Yadav, Macneil Noronha, Matt Henry, Matthew Short, Akash Madhwal, Prashant Veer, Spencer Johnson, Zak Foulkes.
Mumbai Indians (MI): AM Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Danish Malewar, Deepak Chahar, Keshav Maharaj, Krish Bhagat, Mahipal Lomror, Mayank Markande, Mayank Rawat, Mohammad Izhar, Robin Minz, Ruchit Ahir, Trent Boult.
Sunrisers Hyderabad (SRH): Travis Head, David Payne, Dilshan Madushanka, Gerald Coetzee, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Onkar Tarmale, R.S. Ambrish, Shivam Mavi, Amit Kumar.
Kolkata Knight Riders (KKR): Ajinkya Rahane, Akash Deep, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Navdeep Saini, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Tejasvi Singh, Umran Malik.
Punjab Kings (PBKS): Lockie Ferguson, Mitch Owen, Nehal Wadhera, Pravin Dubey, Pyla Avinash, Vishal Nishad.
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Rajasthan Royals (RR): Adam Milne, Emanjot Chahal, Kuldeep Sen, Kwena Maphaka, Ravi Singh, Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Vignesh Puthur, Yudhvir Charak.
Delhi Capitals (DC): Abishek Porel, Ajay Mandal, Dushmantha Chameera, Karun Nair, Mitchell Starc, Nitish Rana, Pathum Nissanka, Rehan Ahmed, Sahil Parakh.
Gujarat Titans (GT): Connor Esterhuizen, Luke Wood, Ishant Sharma, Kulwant Khejroliya, Prithviraj Yarra, Shahrukh Khan.
Lucknow Super Giants (LSG): Anrich Nortje, Avesh Khan, George Linde, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Naman Tiwari, Wanindu Hasaranga.